05/02/2025 fare

Europa: la crescita è possibile anche con la guerra?

Pellini (Capital Group): superciclo per aziende industriali europee

Da un punto di vista macro, le prospettive al di fuori degli Stati Uniti sono contrastanti. L'economia europea continua a rimanere in bilico tra espansione e contrazione, con una crescita annuale prevista intorno all'1%. La regione è appesantita dalla guerra in Ucraina, dagli alti prezzi dell'energia e dagli stretti legami con l'economia lenta della Cina. In risposta, la Banca Centrale Europea (BCE) ha iniziato a tagliare i tassi d'interesse nel giugno 2024 - prima della Fed - nella speranza di rilanciare l'economia dell'eurozona.

Politica monetaria europea



È possibile che la BCE continui a divergere dalla Fed in materia di politica monetaria. Con una crescita ancora lenta in Europa e una potenziale politica inflazionistica negli Stati Uniti da parte dell'amministrazione Trump, i tassi in Europa potrebbero registrare un ciclo più rapido rispetto agli equivalenti statunitensi. In termini di mercati azionari, le società europee non dipendono completamente dallo stato di salute dell'economia nazionale.







Opportunità per le aziende industriali europee



Molte aziende europee hanno flussi di ricavi globali, che beneficiano di forti spinte secolari. Le tendenze globali hanno gettato le basi per un superciclo della spesa in conto capitale, creando opportunità per le aziende industriali europee agili. Ad esempio, i viaggi aerei sono ora al di sopra dei livelli pre - Covid, che ha spinto la domanda di nuovi aeromobili commerciali. Airbus, uno dei due principali produttori di aerei a livello globale, ha un portafoglio ordini che si estende per un decennio.

L'azienda francese Schneider Electric leader nel settore delle apparecchiature elettriche, ha registrato una crescita delle vendite a due cifre per il terzo trimestre del 2024 grazie alla costruzione di data center a livello globale, che sta alimentando la domanda di apparecchiature specializzate. Nel settore delle costruzioni, la crescente preferenza per i materiali durevoli che aumentano l'efficienza energetica e riducono i costi ha creato opportunità per i produttori di prodotti chimici, come la svizzera Sika. Operando in un mercato frammentato, Sika sta cercando di guadagnare quote di mercato sfruttando le dimensioni e la scala a proprio vantaggio.



Queste tendenze rappresentano opportunità di investimento pluridecennali, e siamo solo agli inizi. L'Europa ospita alcune potenze industriali che stanno consolidando la loro posizione in aree mature per una potenziale crescita globale a lungo termine.

Lara Pellini, gestore di portafogli azionari di Capital Group