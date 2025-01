05/02/2025 fare

Venture capital italiano: il 2024 segna una ripresa con 1,5 miliardi investiti

L'ecosistema italiano cresce del 28%, superando altri paesi europei e aumentano i round e gli investitori esteri

Il venture capital italiano ha registrato una significativa ripresa nel 2024, invertendo il trend negativo dell'anno precedente. Secondo l'Osservatorio trimestrale sul Venture Capital in Italia, realizzato da Growth Capital e Italian Tech Alliance, gli investimenti in startup e imprese innovative hanno raggiunto quota 1,5 miliardi di euro, segnando un aumento del 28% rispetto al 2023.

Questo incremento è stato accompagnato da un record nel numero di round d'investimento, che hanno toccato quota 417, con una crescita del 31% rispetto all'anno precedente. Nonostante questi segnali positivi, il mercato italiano mostra ancora caratteristiche di immaturità, con una predominanza di investimenti nelle fasi iniziali delle startup e un numero limitato di exit.

Nel panorama europeo, l'Italia si distingue per la sua performance. Tra gli ecosistemi VC con oltre un miliardo di euro investito, il nostro paese ha registrato la crescita annuale più elevata (+28%), superando Belgio (+17%) e Spagna (+16%). Questo risultato è particolarmente significativo considerando che l'Europa nel suo complesso ha visto un calo dell'8% negli investimenti, con mercati maturi come Regno Unito e Francia che hanno registrato rispettivamente un -12% e -14%.







L'attrattività dell'ecosistema italiano è confermata dalla presenza di investitori internazionali. Nel 2024, il 42% degli investitori attivi in Italia proveniva dall'estero, in aumento rispetto al 35% del 2023. Questa tendenza è particolarmente evidente nei round di finanziamento più consistenti.

Fabio Mondini de Focatiis, Founding Partner di Growth Capital, commenta: "L'Italia ha segnato un record nel numero di operazioni, anche se con molti round confidenziali, e ha visto un aumento del 28% su base annua nell'ammontare investito, affermandosi come il mercato in più rapida crescita tra quelli comparabili".

L'analisi settoriale mostra una diversificazione degli investimenti. Il DeepTech guida la classifica con 64 round, seguito da Software (63), Life Sciences (62) e Smart City (61). Tuttavia, in termini di capitale raccolto, il Life Sciences domina con 300 milioni di euro, seguito da Smart City (296 milioni) e Software (262 milioni).



Tra i deal più significativi del 2024 spiccano Bending Spoons (144 milioni), Newcleo (135 milioni) e MMI (101 milioni). Questi round evidenziano la capacità dell'ecosistema italiano di attrarre investimenti consistenti anche in fasi avanzate di sviluppo.

Nonostante questi segnali positivi, l'ecosistema italiano rimane caratterizzato da una predominanza di round nelle fasi iniziali. Pre-seed, Seed e Bridge rappresentano l'82% di tutti i round, confermando la necessità di un ulteriore sviluppo del mercato verso fasi più mature.

Francesco Cerruti, Direttore Generale di Italian Tech Alliance, sottolinea: "I numeri dell'Osservatorio ci dicono che il 2024 è stato un anno di consolidamento per l'ecosistema italiano dell'innovazione, che grazie anche alle importanti novità introdotte a livello di policy, potrà ulteriormente crescere nel 2025, riducendo il gap rispetto agli altri Paesi europei".

Guardando al futuro, le prospettive per il 2025 sembrano promettenti. L'annuncio di nuovi fondi VC per un totale di circa 1,4 miliardi di euro ha portato il livello di "dry powder" (capitale disponibile per investimenti) a cifre mai raggiunte prima. Questo, unito alla crescente partecipazione di investitori internazionali e alla maturazione dei fondi VC italiani, potrebbe portare a un ulteriore incremento sia nel numero di deal che nell'ammontare investito.



Le sfide per il prossimo anno includono un maggiore coinvolgimento degli investitori istituzionali e un aumento della quota di investitori internazionali nei round guidati da VC italiani. Sebbene il percorso sia ancora lungo, i segnali positivi del 2024 indicano che l'ecosistema italiano del venture capital sta muovendo passi significativi nella giusta direzione.