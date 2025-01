05/02/2025 economia

2025: Trump, Europa e Cina ridisegnano gli scenari economici globali

Analisi delle prospettive economiche per il 2025: l'impatto di Trump, le sfide dell'Europa e della Cina, e le mosse delle banche centrali.

Il 2025 si profila come un anno di svolta per l'economia globale, con diversi fattori chiave che potrebbero influenzare significativamente i mercati finanziari. Anthony Willis, Investment Manager di Columbia Threadneedle Investments, offre un'analisi approfondita delle prospettive economiche per l'anno a venire.

Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca emerge come uno dei principali elementi di incertezza. La sua precedente presidenza ha dimostrato come un singolo post sui social media possa influenzare l'umore del mercato. Tuttavia, l'esperienza acquisita e il sostegno del Partito Repubblicano al Congresso potrebbero tradursi in politiche più concrete, inclusi tagli fiscali e un aumento della spesa pubblica.

L'economia statunitense si presenta in una posizione relativamente solida, con consumatori che beneficiano di una crescita salariale robusta e di un'inflazione in calo. Questo scenario positivo è in parte il risultato delle politiche dell'amministrazione Biden, che ha lasciato un'eredità di stabilità economica nonostante le sfide inflazionistiche degli ultimi anni.







In Europa, nonostante una crescita economica debole nel 2024, le azioni hanno registrato rendimenti solidi. Il continente si trova ora di fronte a potenziali cambiamenti politici, con la Francia che sembra aver raggiunto una maggiore stabilità governativa e la Germania che si avvicina a importanti elezioni. La risposta europea alle politiche di Trump sarà cruciale, con la speranza che l'UE possa mostrare pragmatismo e decisione come in passato.

La Cina continua a confrontarsi con sfide significative, in particolare nel settore immobiliare, dove 79 milioni di proprietà rimangono invendute o sfitte. La fiducia dei consumatori è bassa e il tasso di risparmio elevato. Il presidente Xi ha accennato a potenziali stimoli economici, una mossa che potrebbe diventare più probabile in caso di pressioni commerciali da parte degli Stati Uniti.

Nel Regno Unito, il nuovo governo laburista guidato da Keir Starmer si trova ad affrontare una situazione economica complessa. Nonostante l'obiettivo ambizioso di una crescita del 2,5% annuo, l'economia è in stallo e la fiducia di imprese e consumatori rimane fragile. L'inflazione "appiccicosa" potrebbe limitare le opzioni di politica monetaria della Bank of England.



Per quanto riguarda le banche centrali, Willis prevede ulteriori tagli dei tassi nel 2025, ma sottolinea che potrebbero presto adottare un atteggiamento più cauto. L'inflazione, sebbene in calo, rimane sopra i target in molte economie avanzate, influenzata dalla crescita persistente dei salari e dall'inflazione nel settore dei servizi.

"Ci aspettiamo ulteriori tagli dei tassi nel corso del 2025, ma siamo convinti che non ci vorrà molto prima che le banche centrali adottino un atteggiamento più attendista", afferma Willis.

In conclusione, il 2025 si preannuncia come un anno di potenziali svolte economiche, con l'interazione tra politiche nazionali, tensioni geopolitiche e decisioni delle banche centrali che plasmeranno il panorama finanziario globale. Gli investitori dovranno navigare con cautela in questo ambiente complesso e in rapida evoluzione.