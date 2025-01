05/02/2025 cover

World Economic Forum 2025: tra sfide globali e appelli alla cooperazione

Il World Economic Forum lancia un monito: disinformazione, intelligenza artificiale e cambiamenti climatici le principali minacce del nostro tempo

Si è concluso il World Economic Forum (WEF) di Davos 2025, un appuntamento annuale che riunisce leader politici, economici e accademici per discutere le questioni più urgenti del nostro pianeta. Fondato nel 1971 dall'economista Klaus Schwab, il WEF si propone di "migliorare le condizioni del mondo" e ha svolto, nel corso della sua storia, un ruolo chiave nella risoluzione di conflitti e nella promozione della cooperazione internazionale. Basti pensare alla "Dichiarazione di Davos" del 1988, che contribuì alla riconciliazione tra Turchia e Grecia, o allo storico incontro del 1992 tra Nelson Mandela e il presidente sudafricano Frederik de Klerk, che segnò un passo decisivo verso la fine dell'apartheid.

L'edizione del 2025, tenutasi in un contesto globale sempre più complesso e interconnesso, si è concentrata sul tema "Collaborazione per l'Era dell'Intelligenza", sottolineando la necessità di un impegno congiunto per affrontare le sfide del XXI secolo, amplificate dall'avanzamento tecnologico. Ecco i dieci punti chiave emersi dal forum:



1. Disinformazione: un pericolo per la democrazia. Il "Global Risks Report" presentato a Davos ha lanciato l'allarme sulla crescente diffusione della disinformazione, una minaccia amplificata dai social media e dall'intelligenza artificiale generativa, che potrebbe influenzare pesantemente le elezioni globali dei prossimi anni. Diversi panel hanno affrontato questo tema, evidenziando la necessità di strategie efficaci per contrastare la diffusione di notizie false e proteggere l'integrità dei processi democratici.







2. Intelligenza artificiale: rivoluzione o rischio per il lavoro? L'impatto dell'intelligenza artificiale (AI) sul mercato del lavoro è stato un altro tema centrale. Le previsioni indicano che entro il 2025, metà della forza lavoro dovrà aggiornare le proprie competenze per rimanere al passo con l'evoluzione tecnologica. Il WEF ha messo in luce sia le enormi opportunità offerte dall'AI, in termini di efficienza e innovazione, sia i rischi legati alla perdita di posti di lavoro e alla necessità di una transizione equa e inclusiva.

3. Cambiamento climatico: la sfida più urgente. I rischi ambientali sono stati identificati come le minacce più significative a lungo termine. I partecipanti al forum hanno ribadito l'urgenza di azioni concrete e coordinate per contrastare il cambiamento climatico, promuovendo modelli di sviluppo sostenibile e investendo in tecnologie verdi. La transizione energetica è stata al centro di numerosi dibattiti, con un focus particolare sulle energie rinnovabili e sull'efficienza energetica.



4. Le politiche economiche di Trump. Il 47° Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha partecipato in videoconferenza, illustrando le sue politiche protezionistiche e i piani per rinegoziare gli accordi commerciali internazionali, in particolare con l'Europa. Il suo intervento ha suscitato dibattito tra i partecipanti, preoccupati per le possibili ripercussioni sull'economia globale e sulla stabilità delle relazioni transatlantiche.

5. Collaborazione globale nell'era dell'intelligenza. Il tema centrale del forum, "Collaborazione per l'Era dell'Intelligenza", ha ribadito la necessità di una forte cooperazione internazionale per affrontare le sfide comuni, sfruttando l'innovazione tecnologica come strumento di progresso e di risoluzione dei problemi globali.

6. La guerra in Ucraina e il ruolo dell'Europa. Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky è intervenuto di persona, sottolineando l'importanza di un'Europa unita per negoziare una pace duratura e garantire la sicurezza globale. Il suo appello ha rafforzato la necessità di un impegno europeo coeso e determinato nel contesto geopolitico attuale. Ad oggi, 16 Maggio 2024, la guerra è ancora in corso.



7. Tecnologia e società: un equilibrio delicato. Il WEF ha dedicato ampio spazio all'analisi degli impatti sociali ed economici delle nuove tecnologie, dall'intelligenza artificiale al calcolo quantistico. Se da un lato queste innovazioni offrono opportunità senza precedenti, dall'altro sollevano interrogativi etici e sociali che richiedono un'attenta riflessione e una governance responsabile.

8. L'Europa in un mondo che cambia. In un contesto geopolitico in rapida evoluzione, l'Europa è stata chiamata a svolgere un ruolo più attivo e unitario, sia per rispondere alle politiche economiche americane, sia per mantenere la sua rilevanza globale. La necessità di una maggiore integrazione europea e di una politica estera comune è stata più volte sottolineata durante il forum.

9. Verso una crescita economica sostenibile. Il WEF ha promosso la discussione su nuovi modelli di crescita economica sostenibile, con un'attenzione particolare alla necessità di ripensare le catene di fornitura globali per renderle più resilienti e meno vulnerabili a shock esterni, come dimostrato dalle recenti crisi sanitarie e geopolitiche.



10. Il futuro delle città. Infine, il forum ha dedicato spazio al futuro delle città, esplorando come possono diventare più inclusive, sostenibili e tecnologicamente avanzate per affrontare le sfide urbane del XXI secolo, come la crescita demografica, l'inquinamento e la mobilità.

Il World Economic Forum di Davos 2025 si è concluso con un forte appello alla cooperazione internazionale e all'innovazione come strumenti fondamentali per affrontare le sfide globali. In un mondo sempre più interconnesso, la collaborazione tra governi, imprese e società civile è essenziale per costruire un futuro più sostenibile, equo e prospero per tutti. Resta da vedere se i buoni propositi e le dichiarazioni di intenti si tradurranno in azioni concrete e in un reale cambiamento di rotta. La posta in gioco è alta e il tempo stringe.