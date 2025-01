29/01/2025 sport

La European League of Football si avvicina al pareggio di bilancio

La ELF taglia i costi di produzione e aumenta i ricavi, puntando alla redditività nel suo quinto anno di attività

La European League of Football (ELF) si sta avvicinando al pareggio di bilancio mentre si prepara ad entrare nella sua quinta stagione. Il co-fondatore Zeljko Karajica ha rivelato che la lega ha ridotto significativamente i costi adottando un modello di produzione televisiva da remoto.

L'espansione della ELF, passata da 43 partite nel primo anno a 107 nel 2023, ha comportato un aumento delle spese di produzione. Per sostenere questa crescita, la lega ha completato un round di investimenti nel 2022. Recentemente, l'imprenditore tedesco Klaus Meier e la sua società di private equity D2D4 hanno acquisito una quota del 10% nella lega.

Nonostante le perdite registrate nei primi anni (1,51 milioni di euro nel 2021 e 1,6 milioni nel 2022), Karajica si mostra ottimista: "Non siamo lontani dall'essere redditizi", ha dichiarato a SportBusiness. "Abbiamo lavorato duramente sul lato dei costi, innovando nella produzione per risparmiare. Dall'altro lato, ci sono aumenti di ricavi da sponsorizzazioni e distribuzione dei diritti media".







La ELF ha adottato un sistema in cui il 71% della produzione viene realizzata da remoto, eliminando in gran parte la necessità di veicoli di trasmissione e uplink satellitare sul posto. Questo ha permesso di ridurre significativamente i costi.

I ricavi della lega provengono principalmente da sponsorizzazioni, diritti media, merchandising e abbonamenti OTT, oltre agli introiti legati alla Championship Game. La ELF sta anche cercando di sviluppare i ricavi da ospitalità e licenze, e ha recentemente siglato il suo primo accordo per i diritti di scommesse con Genius Sports.

La lega è cresciuta rapidamente, passando da 8 squadre nel 2021 a 16 nella prossima stagione. L'audience televisiva in Germania si attesta tra i 50.000 e i 130.000 spettatori per le partite di regular season su ProSieben Maxx. Nel 2024, i diritti di trasmissione sono stati distribuiti in 13 paesi, con l'obiettivo di raggiungere 20 nazioni nella quinta stagione.

Tuttavia, la ELF ha dovuto affrontare alcune controversie. Lo scorso anno, almeno due fornitori di servizi di produzione hanno presentato richieste di pagamento tardivo per lavori svolti durante la stagione 2023. Karajica ha evitato di commentare specificamente queste situazioni, ma ha affermato che tutti i partner sono stati pagati come concordato.



L'ingresso di Meier come investitore ha portato, secondo Karajica, una "visione più ampia su sponsorizzazioni, distribuzione e sviluppo". La necessità di ulteriore capitale dipenderà da fattori come la strategia di espansione futura o costi imprevisti.

La ELF si sta posizionando come un'attraente opportunità di investimento nel panorama sportivo europeo. Con l'aumento dei ricavi e la riduzione dei costi, la lega sembra essere sulla buona strada per raggiungere la sostenibilità finanziaria, un traguardo significativo per una competizione sportiva relativamente giovane in un mercato competitivo.