Influencer marketing: il settore varrà 26 miliardi di dollari entro il 2025

Il report di Inflead rivela le tendenze chiave del settore, tra cui la crescita del video e l'adozione dell'AI

L'influencer marketing si conferma un settore in rapida espansione, con una previsione di crescita che porterà il suo valore a 26 miliardi di dollari entro il 2025. Questo dato emerge dal report "Influencer Marketing Trends 2025" realizzato da Inflead, piattaforma specializzata in Influencer Marketing Intelligence.

Lo studio, basato sull'analisi di oltre 7 milioni di dati, offre una panoramica dettagliata sulle dinamiche che plasmeranno il futuro di questo settore strategico del digital marketing. Tra le tendenze principali, spicca la crescita del mercato degli strumenti di analisi e monitoraggio, che potrebbe raggiungere i 50 miliardi di dollari entro il 2028.

Per quanto riguarda i formati di contenuto, il video si conferma il più utilizzato e performante, soprattutto tra nano e micro influencer. Tuttavia, per i grandi influencer, il formato carosello emerge come il più efficace, grazie alla sua versatilità nel comunicare messaggi complessi.







L'analisi di Inflead si è concentrata anche sul confronto tra Instagram e TikTok, evidenziando differenze significative nella durata dei video più pubblicati. Su Instagram, i video tra i 20 e i 60 secondi sono i più diffusi, mentre su TikTok dominano quelli sotto i 20 secondi.

Il report ha inoltre esaminato la distribuzione tra contenuti organici, brand mention e contenuti sponsorizzati. Su entrambe le piattaforme, i contenuti organici sono predominanti, superando il 95% su TikTok in ogni segmento di influencer. Le brand mention sono più frequenti su Instagram, mentre i contenuti sponsorizzati risultano marginali su entrambe le piattaforme.

Un'analisi dettagliata delle sponsorizzazioni per settore ha rivelato che su Instagram, le celebrità hanno pubblicato la percentuale più alta di post sponsorizzati, con il 9,36% concentrato nel settore "Food & Beverage".

"Il nostro obiettivo è fornire ai professionisti strumenti e conoscenze per affrontare un mercato in rapida evoluzione", ha dichiarato Giovanni Spinelli, CEO di Inflead. "Le tendenze per il 2025 riflettono la necessità di strategie sempre più personalizzate e innovative".



Il report evidenzia anche il ruolo crescente della tecnologia nel settore. Entro il 2025, si prevede che il 60% dei marketer adotterà l'intelligenza artificiale per migliorare il processo decisionale, dal riconoscimento di influencer autentici all'ottimizzazione delle campagne.

La combinazione di AI e machine learning sta già permettendo di analizzare dati in tempo reale, offrendo insight dettagliati sulle performance dei contenuti e sulle preferenze del pubblico. In linea con questa tendenza, Inflead ha annunciato il lancio di Content Search, un nuovo motore di ricerca basato sull'AI per l'influencer marketing.

Il report di Inflead offre anche un'analisi qualitativa sulle possibili evoluzioni del rapporto tra User Generated Content, brand e influencer, nonché sui potenziali scenari futuri in seguito al possibile ban di TikTok negli Stati Uniti.

In conclusione, il report "Influencer Marketing Trends 2025" si configura come uno strumento essenziale per brand, agenzie e centri media che intendono ottimizzare e innovare le proprie strategie di influencer marketing in un contesto caratterizzato da rapidi cambiamenti tecnologici e comportamentali dei consumatori.