Manager del futuro: come vincere nell'era dell'incertezza - Libro "Imprenditori trasformazionali e management di movimento"

Garbellano (FrancoAngeli): manager trasformazionali, leadership for impact e come cambiano le aziende

Una volta si diceva: chi si ferma è perduto! Oggi, facendo gli adeguati aggiustamenti, i manager e le imprese si trovano ad operare in un mondo che è stato letteralmente travolto dal succedersi di crisi.



Evoluzione delle imprese e dei manager



Di come cambiano le imprese e, conseguentemente, i manager e gli stili manageriali si sono adeguati (o debbono velocemente farlo) tratta il recente scritto di Salvatore Garbellano, Imprenditori trasformazionali e management di movimento. Imprese, leader nell'età dell'incertezza, edito da FrancoAngeli. Lo scritto pone al centro della sua riflessione il dna dei manager che operano nei nuovi contesti. Sono necessariamente vincenti, sono appunto trasformazionali. Hanno avuto la capacità di vedere quanto agli altri è ancora nascosto.



Caratteristiche dei manager trasformazionali



Per crescere hanno verticalizzato le attività, acquisito aziende e trasformato le fabbriche con l'introduzione delle nuove tecnologie e, oggi, dell'Intelligenza Artificiale. Hanno aperto le aziende agli ecosistemi dell'innovazione e della conoscenza, lasciando maggiori spazi di autonomia per il management in possesso delle competenze necessarie nei modelli di business emergenti. Stanno preparando le imprese per il futuro, intercettano le traiettorie tecnologiche, investono in acquisizioni e mettono le fabbriche al centro delle strategie.







Mindset e competenze per la nuova frontiera del management



Per l'Autore, vincere la sfida richiede capacità e un mindset diverso: occorre partecipare in modo attivo agli ecosistemi e allo stesso tempo operare all'interno delle imprese per padroneggiare e guidare la nuova frontiera del management. Per innovare e conquistare nuovi mercati non basta avere una persona sola al comando. Al suo fianco i manager di movimento, che gestiscono le relazioni con i fornitori di nuova conoscenza e tecnologia per accelerare i processi di trasformazione e crescita.



Leadership for impact



I nuovi leader sono quelli che hanno impatti positivi nelle imprese e nei territori creando posti di lavoro di qualità nel rispetto e nella valorizzazione dell'ambiente e delle comunità. È l'emergere della leadership for impact.



Case history di successo



Il volume raccoglie case history di aziende punti di riferimento (Ferrari, Bonfiglioli, Pattern, Carel e altre medie imprese italiane leader nel proprio settore) per capire come avere successo nell'età dell'incertezza. Alla termine della lettura cambia la prospettiva iniziale: i manager del futuro debbono essere come un pendolo. In perenne movimento, per dettare i ritmi dell'adeguamento aziendale e culturale alle nuove dinamiche economiche globali.



