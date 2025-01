29/01/2025 idee

L'AI rivoluziona i servizi professionali: il 41% del lavoro sarà automatizzato entro il 2025

Wilkinson (Workday): l'impatto dell'intelligenza artificiale sul settore dei servizi professionali, spingendo a ripensare i modelli operativi

L'intelligenza artificiale (AI) sta per trasformare radicalmente il settore dei servizi professionali, con un impatto potenzialmente superiore a quello previsto per altri comparti. Secondo un recente studio di Bain, fino al 41% del tempo lavorativo nel settore potrebbe essere automatizzato, superando le previsioni per i media e i servizi amministrativi, fermi al 40%. Questa percentuale significativa evidenzia la portata della rivoluzione tecnologica in atto e la necessità per le aziende di adattarsi rapidamente.

Questa trasformazione digitale si inserisce in un contesto già complesso, caratterizzato da perturbazioni di mercato e pressioni competitive. Le aziende del settore si trovano ad affrontare non solo l'avanzata dell'AI, ma anche le sfide tradizionali legate alle fluttuazioni economiche e alle mutevoli esigenze dei clienti. Di conseguenza, stanno ripensando i propri modelli operativi per adattarsi al cambiamento e mantenere la competitività in un mercato in rapida evoluzione.







La trasformazione digitale nel settore dei servizi professionali non è un fenomeno nuovo. Negli ultimi dieci anni, l'adozione di software avanzati ha già modificato significativamente l'approccio alla tecnologia, soprattutto nei sistemi front-end. Questo ha portato a un passaggio da modelli basati su tariffe orarie a modelli incentrati sulla qualità dei risultati. Le aziende hanno investito in tecnologie che permettono di interagire con i clienti in modo più rapido ed efficiente, migliorando l'esperienza complessiva del servizio.

"L'AI sta accelerando esponenzialmente il ritmo della trasformazione, rendendo obsoleti i modelli di ricavo basati sulle ore fatturabili", afferma Kyle Wilkinson, strategic industry advisor for Professional Services di Workday. "Ciò non significa che le persone perderanno centralità, ma che il loro potenziale, amplificato dall'AI, supererà ogni aspettativa attuale". Questa osservazione sottolinea come l'AI non sostituirà il capitale umano, ma piuttosto ne potenzierà le capacità, aprendo nuove possibilità di innovazione e creazione di valore.



La pianificazione rappresenta una sfida cruciale per le società di consulenza, complice la natura stagionale del lavoro, il turnover del personale e le mutevoli esigenze dei clienti. Molte aziende faticano a prevedere ore fatturabili e budget dei progetti, compromettendo la capacità di prendere decisioni strategiche. Questa difficoltà di previsione si ripercuote sulla gestione del flusso di cassa e sulla valutazione delle opportunità di investimento, creando un circolo vizioso che può ostacolare la crescita aziendale.

Per affrontare queste sfide, è fondamentale investire non solo in tecnologie front-end, ma anche in sistemi back-end adeguati. Questi ultimi sono essenziali per la pianificazione, la previsione e l'analisi dei dati, ma spesso risultano obsoleti o frammentati. L'integrazione di sistemi moderni e l'adozione di tecnologie emergenti come l'AI e il machine learning possono fornire alle aziende gli strumenti necessari per navigare in un ambiente sempre più complesso e competitivo.



La buona notizia è che il settore sta evolvendo. Un numero crescente di aziende sta adottando un approccio olistico, integrando finanza, risorse umane e gestione progetti in un unico sistema coerente. Questo approccio permette una visione d'insieme dell'organizzazione, facilitando la presa di decisioni informate e strategiche. Cresce inoltre la consapevolezza del ruolo chiave della tecnologia nell'adattarsi alle sfide future, con un'attenzione particolare all'AI come strumento per potenziare, non sostituire, le capacità umane.

L'accesso ai dati in tempo reale è cruciale per il successo aziendale nel nuovo contesto digitale. Con la giusta tecnologia, i leader possono monitorare l'andamento dei progetti, la disponibilità di personale qualificato e l'impatto di ogni attività sui margini. Questi insight permettono di reagire rapidamente alle variazioni del mercato e di ottimizzare le operazioni in modo continuo. Avere un'unica fonte di dati integrata, un "single point of truth", è essenziale per valutare la redditività e gestire efficacemente le competenze all'interno dell'organizzazione, evitando la dispersione di informazioni cruciali in silos separati.

Il cambiamento in atto nel settore dei servizi professionali non è uno stravolgimento improvviso, ma un'evoluzione naturale del processo di trasformazione già in corso da anni. Le aziende che hanno investito costantemente in innovazione e adattamento si trovano ora in una posizione vantaggiosa per affrontare le sfide future. Comprendere questo contesto è fondamentale per prepararsi adeguatamente e cogliere le opportunità offerte dall'AI e dalle nuove tecnologie.

Per rimanere competitive, le aziende di servizi professionali dovranno concentrarsi su alcuni aspetti chiave:



- Investire in formazione continua per aggiornare le competenze del personale in linea con le nuove tecnologie.

- Adottare piattaforme tecnologiche integrate che permettano una gestione fluida di tutti gli aspetti del business.

- Sviluppare nuovi modelli di pricing basati sul valore generato piuttosto che sul tempo impiegato.

- Implementare strategie di data analytics avanzate per ottenere insight actionable e migliorare il processo decisionale.

- Coltivare una cultura aziendale aperta all'innovazione e al cambiamento continuo.

In conclusione, l'avvento dell'AI nel settore dei servizi professionali rappresenta sia una sfida che un'opportunità senza precedenti. Le aziende che sapranno abbracciare questa trasformazione, integrando le nuove tecnologie con le competenze umane, saranno in grado di offrire servizi di maggior valore, aumentare l'efficienza operativa e mantenere un vantaggio competitivo in un mercato in rapida evoluzione. Il futuro del settore sarà caratterizzato da una collaborazione sempre più stretta tra uomo e macchina, dove l'intelligenza artificiale amplifica e potenzia le capacità umane, aprendo nuove frontiere di innovazione e crescita