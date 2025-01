29/01/2025 fare

Il 2025: 9 trend che rivoluzioneranno i pagamenti digitali secondo Mastercard

Dall'AI contro le frodi alla blockchain nel banking, Mastercard delinea le innovazioni che trasformeranno il settore finanziario

Mastercard ha identificato nove tendenze chiave che plasmeranno il futuro dei pagamenti digitali entro il 2025, delineando un panorama in rapida evoluzione per l'economia digitale. Queste previsioni riflettono un settore in profonda trasformazione, dove tecnologia e innovazione stanno ridefinendo il modo in cui consumatori e aziende interagiscono con il denaro.

- Intelligenza artificiale contro le frodi: L'IA generativa, già utilizzata dai criminali informatici, diventerà un'arma fondamentale nella lotta alle frodi. La soluzione Decision Intelligence Pro di Mastercard, ad esempio, analizza un trilione di dati in meno di 50 millisecondi, aumentando la protezione dalle frodi fino al 300%. Questa tecnologia non solo identifica le transazioni sospette in tempo reale, ma impara e si adatta continuamente a nuovi schemi di frode, offrendo una protezione sempre più sofisticata.

- Innovazione per le piccole imprese: Le PMI adotteranno piattaforme centralizzate che automatizzano le attività amministrative, personalizzano il marketing e forniscono analisi dei dati, accedendo a strumenti prima riservati alle grandi aziende. Queste soluzioni integrate permetteranno alle piccole imprese di competere più efficacemente nel mercato digitale, ottimizzando le operazioni e migliorando l'esperienza del cliente.







- Autenticazione biometrica: L'adozione dei passkeys, sistemi di autenticazione senza password basati sulla biometria, crescerà significativamente, rendendo i pagamenti più sicuri e semplici. Questa tecnologia non solo aumenterà la sicurezza delle transazioni, ma migliorerà anche l'esperienza utente, eliminando la necessità di ricordare password complesse.

- Inclusione digitale nei mercati emergenti: I portafogli digitali funzioneranno come conti bancari, attirando i consumatori "non bancabili." Soluzioni come Mastercard Pay Local permetteranno di collegare carte di credito o debito ai portafogli digitali locali per acquisti internazionali. Questo approccio potrebbe rivoluzionare l'accesso ai servizi finanziari in molte parti del mondo, promuovendo l'inclusione finanziaria su scala globale.

- Evoluzione dei pagamenti contactless: La tecnologia Tap on Phone trasformerà qualsiasi dispositivo in un terminale di pagamento, semplificando l'accettazione dei pagamenti per gli esercenti. Questa innovazione potrebbe democratizzare l'accesso ai pagamenti elettronici per i piccoli commercianti, riducendo la dipendenza dal contante e aumentando la tracciabilità delle transazioni.



- Digitalizzazione dei pagamenti B2B: Le carte virtuali e l'integrazione dei pagamenti nei software aziendali ottimizzeranno i processi, riducendo errori e migliorando il controllo delle spese. Il mercato dell'embedded finance per le piccole imprese potrebbe raggiungere i 124 miliardi di euro entro il 2025. Questa trasformazione promette di rendere i pagamenti aziendali più efficienti, trasparenti e sicuri, con potenziali risparmi significativi per le imprese di tutte le dimensioni.

- Ecosistemi collaborativi: La collaborazione tra istituzioni finanziarie, imprese, governi e fintech sarà cruciale per guidare l'innovazione e migliorare l'efficienza dei servizi finanziari. Questi partenariati potrebbero portare a soluzioni innovative che combinano l'esperienza delle istituzioni tradizionali con l'agilità delle startup fintech, creando servizi finanziari più accessibili e personalizzati.

- Blockchain nel banking: Entro il 2025, la blockchain migliorerà velocità, sicurezza ed efficienza dei pagamenti B2B e commerciali, richiedendo una maggiore collaborazione tra il settore delle criptovalute e le istituzioni finanziarie tradizionali. L'adozione della blockchain potrebbe ridurre significativamente i costi delle transazioni internazionali e accelerare i tempi di regolamento, con benefici per il commercio globale.



- Token economy: La tokenizzazione dei dati personali e di pagamento sarà fondamentale per la sicurezza delle transazioni. Mastercard mira a eliminare l'inserimento manuale del numero di carta entro il 2030, aprendo nuove possibilità per il commercio in mobilità e la gestione dei dati personali. Questa tecnologia non solo aumenterà la sicurezza, ma potrebbe anche abilitare nuovi modelli di business basati sulla condivisione sicura dei dati.

Queste tendenze riflettono l'obiettivo di Mastercard di creare un'economia digitale più sicura, efficiente e inclusiva. "I continui progressi tecnologici portano ogni giorno sempre più persone e aziende all'interno dell'economia digitale, alimentando la domanda di interazioni affidabili, semplici e senza interruzioni", afferma un portavoce di Mastercard.

L'azienda prevede che entro il 2030 i consumatori non avranno più bisogno di una carta fisica o di inserire password per effettuare transazioni online, grazie a una combinazione di tokenizzazione, autenticazione biometrica e portafoglio digitale Click to Pay. Questa visione rappresenta un cambiamento radicale nel modo in cui concepiamo i pagamenti, promettendo un futuro in cui le transazioni finanziarie saranno più fluide e integrate nella nostra vita quotidiana.

L'impatto di queste innovazioni si estenderà ben oltre il settore dei pagamenti. Ad esempio, la lotta contro la criminalità informatica, che si prevede raggiungerà i 10 miliardi di euro entro il 2025, potrebbe beneficiare significativamente dell'uso dell'IA e delle tecnologie avanzate di autenticazione. Questo non solo proteggerà i consumatori e le aziende dalle frodi, ma potrebbe anche aumentare la fiducia nell'economia digitale, stimolando ulteriormente la crescita del commercio elettronico e dei servizi finanziari online.

Per le piccole imprese, l'accesso a strumenti finanziari avanzati aprirà nuove opportunità di crescita e competitività. La possibilità di utilizzare piattaforme integrate per la gestione finanziaria, il marketing e l'analisi dei dati potrebbe livellare il campo di gioco, permettendo alle PMI di competere più efficacemente con le grandi aziende. Questo potrebbe portare a un ecosistema imprenditoriale più dinamico e innovativo, con benefici per l'intera economia.

Allo stesso tempo, l'inclusione finanziaria nei mercati emergenti potrebbe accelerare, grazie a soluzioni innovative come i portafogli digitali che fungono da conti bancari. Questo potrebbe avere un impatto trasformativo sulle economie in via di sviluppo, fornendo accesso a servizi finanziari a milioni di persone attualmente escluse dal sistema bancario tradizionale. Il risultato potrebbe essere una riduzione della povertà e una crescita economica più inclusiva a livello globale.

La trasformazione del settore dei pagamenti digitali avrà ripercussioni su tutti gli aspetti dell'economia, dalla vendita al dettaglio alle transazioni B2B, fino alla gestione delle finanze personali. Le aziende dovranno adattare i loro modelli di business per sfruttare queste nuove tecnologie, mentre i consumatori dovranno familiarizzare con nuovi metodi di pagamento e gestione del denaro.