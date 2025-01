29/01/2025 fare

Crisi economica: Italia seconda in Europa per resistenza finanziaria

Ricerca Honor rivela: 31% degli italiani in difficoltà a fine mese, ma meglio di altri paesi UE. Giovani più colpiti, cercano consigli

HONOR, marchio tecnologico globale, ha condotto una ricerca su 18 paesi europei per analizzare le difficoltà finanziarie mensili delle famiglie. Lo studio, realizzato in concomitanza con il lancio del nuovo HONOR Magic 7 Lite, ha rivelato dati interessanti sulla situazione economica in Italia e in Europa.

Gennaio emerge come il mese più critico per gli italiani dal punto di vista finanziario. Quasi un terzo della popolazione (31%) dichiara di trovarsi in difficoltà economiche prima della fine del mese. Nonostante questo dato preoccupante, l'Italia si posiziona sorprendentemente bene nel contesto europeo, classificandosi al secondo posto tra i paesi più "virtuosi", subito dopo il Regno Unito (17%) e davanti a nazioni come Germania (38%) e Francia (39%).

La fascia demografica più colpita risulta essere quella dei giovani, in particolare gli under 25. Quasi la metà di questa categoria in Italia affronta problemi economici entro il 21 del mese. Tuttavia, anche in questo caso, i giovani italiani si collocano al quarto posto rispetto ai coetanei europei, delineando un quadro relativamente migliore a livello internazionale.







Le principali preoccupazioni finanziarie dei giovani italiani includono il timore di rimanere con una cifra pari al guadagno settimanale sul conto (24%) e la necessità di ricorrere all'utilizzo della carta di credito (20%).

La ricerca ha evidenziato interessanti differenze generazionali nella ricerca di consigli finanziari. Mentre oltre la metà degli under 25 si rivolge ai genitori per consulenze economiche, gli over 55 tendono a considerare la banca come punto di riferimento principale.

In risposta a questa tendenza, HONOR ha raccolto consigli di budgeting da oltre 6.000 pensionati e nonni europei.



Tra i suggerimenti principali emergono:



- Risparmiare quando si hanno soldi disponibili.

- Focalizzarsi su obiettivi di risparmio specifici.

- Controllare regolarmente gli estratti conto.

- Non associare automaticamente costo elevato a qualità superiore.

- Evitare spese superflue per consegne rapide non necessarie.



"La nostra ricerca ha mostrato che gennaio è un mese davvero impegnativo per i bilanci e che i giovani sperano di spendere meno in tecnologia", ha commentato Lucas Man Tang, Country Manager di HONOR Italia. "Siamo quindi lieti di lanciare sul mercato uno smartphone come HONOR Magic7 Lite, parte della serie Magic 7, che dimostra come alte prestazioni non debbano per forza costare una fortuna."



Lo studio di HONOR offre uno spaccato interessante sulla situazione economica in Europa, evidenziando come l'Italia, nonostante le difficoltà, si posizioni relativamente bene nel contesto continentale, specialmente per quanto riguarda la resilienza finanziaria dei suoi cittadini.