29/01/2025 economia

Il 2025: gli ETF europei raggiungono nuovi record, trainati dall'azionario USA

Amundi: afflussi record di 254 miliardi di euro negli ETF UCITS europei nel 2024

Gli ETF UCITS europei hanno registrato un anno straordinario nel 2024, con afflussi record di 254 miliardi di euro, superando di gran lunga i 152 miliardi del 2023. Questo notevole incremento ha portato il patrimonio gestito totale a sfiorare i 2.100 miliardi di euro a fine anno, evidenziando il crescente interesse degli investitori per questi strumenti finanziari efficienti ed economici.

Le azioni hanno dominato la scena, rappresentando quasi l'80% della raccolta netta annuale. In particolare, gli investitori hanno mostrato una forte preferenza per le azioni statunitensi, che hanno attratto oltre la metà degli afflussi complessivi nel 2024.

Nel solo mese di dicembre, gli ETF azionari hanno raccolto 27,9 miliardi di euro su un totale di 32,1 miliardi, confermando il trend annuale. Le allocazioni in indici azionari statunitensi hanno guidato la classifica con 99 miliardi di euro, seguiti dagli indici mondiali con 54 miliardi.







Un fenomeno interessante è stato l'aumento di popolarità delle strategie equally-weighted, che hanno attratto 14 miliardi di euro nel 2024. Questa tendenza riflette le preoccupazioni degli investitori riguardo alla crescente concentrazione delle "magnifiche sette" azioni tecnologiche negli indici ponderati per capitalizzazione di mercato.

Le strategie azionarie ESG hanno continuato a guadagnare terreno, raccogliendo 22,4 miliardi di euro nell'anno, pari a poco più del 10% della raccolta azionaria complessiva. Gli investitori hanno mostrato una particolare preferenza per le strategie ESG statunitensi, allocando 13,7 miliardi di euro in questo segmento.

Nel settore del reddito fisso, gli ETF UCITS hanno attratto afflussi per 58 miliardi di euro, leggermente inferiori ai 62 miliardi del 2023. In un contesto di tassi d'interesse mutevoli, gli investitori hanno privilegiato i titoli di Stato (21,7 miliardi di euro) e il credito societario investment grade (15,2 miliardi di euro).



Le strategie a reddito fisso ESG hanno raccolto 17,1 miliardi di euro, rappresentando circa il 30% degli afflussi complessivi in questa asset class. Questo dato sottolinea la crescente importanza dei criteri ESG anche nel settore obbligazionario.

Il mese di dicembre ha visto una forte allocazione nel debito societario investment grade (1,9 miliardi di euro) e nelle strategie del mercato monetario (1,5 miliardi di euro). È interessante notare che 1 miliardo di euro è stato destinato al debito governativo denominato in sterline britanniche, riflettendo l'impennata dei tassi a lungo termine in questo mercato.

Questi dati evidenziano la continua evoluzione del mercato degli ETF europei, con gli investitori che cercano sempre più di diversificare i propri portafogli e di accedere a strategie sofisticate attraverso questi strumenti. La forte domanda di ETF azionari, in particolare quelli focalizzati sul mercato statunitense, suggerisce una fiducia persistente nella crescita economica globale, nonostante le incertezze geopolitiche e macroeconomiche.