29/01/2025 digital

Bassoli (HPE): cavalcando l'onda dell'AI in un'era di trasformazione digitale e di Super Computer

Una fase di grande sviluppo, in cui la capacità di mettere a terra le soluzioni diventa fondamentale per il business

In un'epoca segnata da una trasformazione digitale senza precedenti, l'intelligenza artificiale si sta imponendo come la forza trainante di un cambiamento epocale. Le aziende italiane, in particolare, si trovano di fronte a una sfida cruciale: adattare le proprie strategie e i propri modelli di business per cogliere le enormi opportunità offerte da questa nuova tecnologia. Per comprendere appieno le dinamiche di questo scenario in continua evoluzione, abbiamo incontrato Claudio Bassoli, Amministratore Delegato di HPE Italia. Con una profonda conoscenza del mercato italiano e una visione strategica di lungo respiro, Bassoli ci ha offerto una prospettiva illuminante sui trend emergenti, le sfide da affrontare e le strategie vincenti per il futuro.





Com'è stato l'anno per HPE?



Il 2024 è stato un anno di grande successo per HPE Italia, con una crescita significativa sia in termini di ordinato che di fatturato. I principali motori di questa crescita sono stati la cybersicurezza, le infrastrutture di high performance computing (supercalcolo) e, in particolare, le infrastrutture dedicate all'intelligenza artificiale. Abbiamo registrato un vero e proprio boom di ordini per infrastrutture di intelligenza artificiale, con oltre 3 miliardi di dollari di ordini ricevuti solo nelle prime settimane del nuovo anno fiscale.







Le prospettive per il 2025 sono altrettanto positive. Le analisi di mercato, sia di Assinform che del Politecnico di Milano, prevedono una crescita del settore superiore a quella del PIL italiano. Ci aspettiamo un'ulteriore espansione in aree come la cybersicurezza, i server e le infrastrutture per l'intelligenza artificiale.



L'Italia sta investendo in modo significativo nell'intelligenza artificiale: quali sono i punti di forza del nostro paese in questo settore e quali le sfide da superare?



L'Italia ha un grande potenziale nel campo dell'intelligenza artificiale. Possediamo diverse filiere leader a livello mondiale, con competenze e conoscenze uniche. La chiave per il successo risiede nella capacità di sfruttare queste competenze e conoscenze, applicando l'intelligenza artificiale per mantenere la leadership e ampliare il business a livello internazionale.



Una delle sfide principali è la digitalizzazione delle competenze e conoscenze, soprattutto per le piccole e medie imprese. È fondamentale investire in infrastrutture per l'intelligenza artificiale e nello sviluppo di applicazioni specifiche, muovendosi rapidamente per stare al passo con un mercato in continua evoluzione.



In che modo HPE supporta le aziende italiane nel loro percorso di trasformazione digitale e nell'adozione dell'intelligenza artificiale?



HPE offre un'ampia gamma di soluzioni e servizi per supportare le aziende italiane nel loro percorso di trasformazione digitale. Dalle infrastrutture ai servizi di consulenza, ci impegniamo a fornire soluzioni personalizzate che rispondano alle esigenze specifiche di ogni cliente.

Riconosciamo l'importanza di un approccio ibrido al cloud, che consenta alle aziende di utilizzare sia il cloud pubblico che quello privato. La nostra visione è quella di offrire un'esperienza di cloud ibrido senza soluzione di continuità, con un unico cruscotto per la gestione di tutte le risorse, sia on-premise che in cloud.

Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, supportiamo i clienti nella scelta delle soluzioni più adatte alle loro esigenze, sia in ambito cloud pubblico che privato. Il nostro obiettivo è quello di aiutare le aziende a sfruttare appieno il potenziale dell'IA, ottimizzando i processi, migliorando la produttività e creando nuove opportunità di business.