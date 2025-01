22/01/2025 sport

Le squadre sportive che rendono di più al mondo

I Dallas Cowboys guidano la classifica delle squadre sportive più redditizie, ma la NBA potrebbe cambiare le carte in tavola.

I Dallas Cowboys si confermano la squadra sportiva più redditizia al mondo, con un reddito operativo di 564 milioni di dollari nel 2023. Questo successo è consolidato da un valore stimato di 10,1 miliardi di dollari, che li posiziona come la squadra di maggior valore a livello internazionale. La loro performance supera di gran lunga la media delle squadre NFL, che nel 2023 hanno guadagnato circa 323 milioni di dollari grazie agli accordi mediatici e di sponsorizzazione della lega. I Cowboys, però, generano quasi 800 milioni di dollari solo da entrate locali, comprendenti biglietti, concessioni e merchandising.



La supremazia della NFL (e il sorpasso in agguato della NBA)



La classifica delle venti squadre più profittevoli include nove squadre NFL, cinque NBA, tre NHL e tre della Premier League inglese. Queste squadre hanno generato complessivamente 3,9 miliardi di dollari in profitti operativi, con una media di 195 milioni di dollari a squadra, un aumento del 12% rispetto all'anno precedente. Al secondo e terzo posto si posizionano i Los Angeles Rams (286 milioni di dollari) e i New England Patriots (261 milioni di dollari). La NFL si conferma un settore estremamente redditizio, ma la situazione potrebbe cambiare presto. I nuovi accordi mediatici della NBA, con un valore più che doppio rispetto all'attuale, potrebbero infatti incrementare significativamente la redditività delle sue squadre, mettendo in discussione la supremazia della NFL.







Un modello replicabile: controllo dello stadio e gestione finanziaria



Il successo dei Cowboys si basa su un modello di business replicabile: la capacità di generare elevate entrate locali e il controllo del proprio stadio, che massimizza i guadagni da sponsorizzazioni, suite di lusso e altri eventi. Inoltre, le regole del salary cap e la divisione delle entrate della NFL, simili a quelle di NBA e NHL, garantiscono un equilibrio finanziario che contrasta con la situazione di alcuni club calcistici europei.



Il contrasto con il calcio europeo e l'interesse delle Private Equity



A differenza di squadre come il Barcellona e il Paris Saint-Germain, che affrontano perdite operative significative, la NBA e la NFL dimostrano che la proprietà di una squadra sportiva può rappresentare un investimento profittevole, attraendo l'interesse crescente delle società di private equity.



Il futuro del panorama sportivo



La classifica attuale vede i Cowboys al vertice, ma la situazione è dinamica. Gli sviluppi nel panorama della NBA potrebbero rimescolare completamente le carte, modificando radicalmente la classifica delle squadre sportive più redditizie. Il futuro dipenderà dalla capacità delle diverse leghe di gestire i propri asset e di adattarsi al cambiamento del mercato.