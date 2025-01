22/01/2025 marketing

Lusso e pagamenti digitali: il futuro dello shopping di alta gamma

Ruiz Laigle (Alipay+): i pagamenti digitali stanno cambiando il settore del lusso, offrendo esperienze personalizzate e coinvolgenti ai clienti internazionali

Il settore del lusso è in continua evoluzione, e i pagamenti digitali stanno giocando un ruolo chiave nel plasmare il futuro dello shopping di alta gamma. I clienti, soprattutto quelli internazionali, si aspettano esperienze personalizzate e senza intoppi, che integrino perfettamente il mondo digitale con quello fisico.

La crescita esponenziale del turismo di lusso, e in particolare la spesa dei turisti cinesi e asiatici, ha spinto i brand a innovare. Secondo i dati Global Blue, nei primi dieci mesi del 2024 la spesa nel lusso è cresciuta del 14%, con i turisti cinesi (12%) e asiatici (11%) tra i principali contribuenti. Per questi clienti, lo shopping è un'esperienza a 360°, non una semplice transazione.

L'adozione di soluzioni digitali, come i QR code e i mobile wallet, sta semplificando i pagamenti e migliorando l'esperienza del cliente. Alipay+, ad esempio, consente l'integrazione di diversi portafogli digitali, offrendo ai brand la possibilità di raggiungere una clientela globale in modo più efficiente. "In Alipay+, abbiamo osservato una profonda trasformazione nel modo in cui i marchi del lusso interagiscono con i loro clienti," afferma Alba Ruiz Laigle, Head of Business Development for Europe di Alipay+. "Per loro, lo shopping è più di una semplice transazione, è parte integrante dell'esperienza di viaggio."



L'integrazione di queste soluzioni nei punti vendita permette ai brand di offrire promozioni basate sulla posizione, invii di offerte personalizzate direttamente sui dispositivi dei clienti e un'esperienza di pagamento più fluida. Questo permette ai marchi di lusso, come Chanel e Gucci, di offrire un'esperienza esclusiva e coerente a livello globale.







La personalizzazione è la parola chiave per il futuro. Le piattaforme di pagamento permettono di offrire sconti e vantaggi esclusivi basati sulle preferenze e gli acquisti precedenti. Burberry, ad esempio, sfrutta appieno queste funzionalità di Alipay+ per creare esperienze dedicate, sia a Londra che a Seoul. L'obiettivo è andare oltre la semplice vendita, creando un legame più profondo con il cliente.

La collaborazione tra brand e piattaforme di pagamento come Alipay+ è cruciale per offrire un'esperienza di shopping di lusso completa e personalizzata. L'analisi dei dati di pagamento permette di comprendere meglio le preferenze dei clienti e fornire offerte mirate. Questo approccio consente ai rivenditori di offrire un'esperienza coinvolgente e memorabile, superando le aspettative dei clienti più esigenti. In definitiva, l'integrazione dei pagamenti digitali è essenziale per la crescita e il successo continuo nel settore del lusso. L'esperienza del cliente, sia online che nei punti vendita, è la chiave per il futuro del settore.