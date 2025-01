22/01/2025 fare

Sungrow: soluzioni complete per il futuro dell'energia in Italia

Manzoni (Sungrow): il focus sulle rinnovabili e lo stoccaggio è diventato significativo

Abbiamo incontrato Emilio Manzoni di Sungrow per comprendere meglio come sta andando il mercato dell'energia ne nostro paese,





Qual è la vostra visione del mercato energetico italiano?



Il mercato energetico italiano è particolarmente dinamico, in particolare nel settore delle energie rinnovabili e dello stoccaggio. L'Italia è uno dei paesi più attivi al mondo in questo ambito, sia per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici che per le tecnologie di accumulo. Sungrow vede con ottimismo il futuro di questo mercato e si impegna a fornire soluzioni complete e innovative per soddisfare le esigenze dei clienti italiani.



Parliamo del portafoglio prodotti di Sungrow. Quali sono le soluzioni che offrite al mercato italiano e a quali segmenti vi rivolgete?



Sungrow vanta il portafoglio prodotti più ampio e vario al mondo nel settore. Offriamo soluzioni per tutti i segmenti di mercato:



- Residenziale: inverter semplici o ibridi per la gestione dell'energia prodotta da pannelli fotovoltaici e batterie di accumulo per massimizzare l'autoconsumo.







- Commerciale e industriale (C&I): inverter di taglia intermedia per impianti a tetto per aziende e imprese.

- Utility scale: inverter e sistemi di accumulo per impianti di grandi dimensioni.



Ponete grande enfasi sulla facilità di utilizzo e sull'accessibilità dei suoi sistemi. In che modo questo si traduce in un vantaggio per i vostri clienti?



La facilità di utilizzo è un elemento chiave per noi, indipendentemente dalla dimensione dell'impianto. Per i clienti residenziali, offriamo strumenti di monitoraggio in tempo reale accessibili tramite smartphone, che permettono di controllare la produzione di energia, il consumo e lo stato di carica delle batterie. Per le aziende e gli impianti di grandi dimensioni, i nostri sistemi offrono un controllo completo del business, con analisi dettagliate della produttività, del rendimento e della gestione degli eventuali guasti.



Inoltre, Sungrow vanta una forte presenza locale in Italia, con un team di assistenza tecnica pre e post vendita per supportare i clienti in ogni fase del progetto, dall'ottimizzazione dell'impianto alla risoluzione di eventuali problemi.



L'instabilità delle fonti rinnovabili, come il fotovoltaico, rappresenta una sfida per la rete elettrica. Come si inseriscono i sistemi di accumulo in questo contesto?



L'integrazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili nella rete elettrica crea instabilità a causa della loro natura imprevedibile. I sistemi di accumulo, come quelli offerti da Sungrow, svolgono un ruolo fondamentale nel mitigare questo problema. Accumulando l'energia prodotta in eccesso e rilasciandola quando necessario, gli impianti di stoccaggio contribuiscono a stabilizzare la rete e a garantire un approvvigionamento energetico costante.

Sungrow propone due soluzioni principali per il mercato italiano:



-Power Stack: un sistema di accumulo modulare con una potenza di 110 kW, ideale per il segmento C&I, le comunità energetiche e l'industria 5.0.



- Power Titan 2: una soluzione "plug and play" in container da 20 piedi, con una capacità di accumulo superiore a 5 MWh e una potenza fino a 2,5 MW, pensata per gli impianti di grandi dimensioni (utility scale).



Ha menzionato l'Industria 5.0. Quali sono le potenzialità inespresse che vedi in questo ambito e come Sungrow può contribuire a realizzarle?



L'Industria 5.0 offre grandi potenzialità per le aziende italiane, ma la sua implementazione è ancora parziale. Sungrow, con le sue soluzioni complete per la produzione e la gestione dell'energia, può supportare le aziende in questo percorso verso una maggiore sostenibilità ed efficienza energetica.

Tuttavia, è fondamentale che le aziende si affidino a consulenti locali che analizzino le loro esigenze specifiche e propongano interventi mirati per cogliere appieno le opportunità offerte dall'Industria 5.0 e dalle tecnologie innovative disponibili.