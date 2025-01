22/01/2025 fare

Rapporti umani e tecnologia al servizio dell'internazionalizzazione delle PMI

Lentsch (DLike): gli strumenti e il metodo permettono di raggiungere risultati importanti

Se per le PMI l'internazionalizzazione è un argomento importante in questa fase storica, si è compreso che la metodologia applicata è determinante. Abbiamo incontrato Massimo Lentsch, CEO di Dlike, perché l'approccio si distingue per il suo supporto alle PMI in tutte le fasi del processo di internazionalizzazione.



Come è nata l'idea e perché le aziende necessitano di un supporto come il vostro?



L'idea nasce dalla mia esperienza trentennale come export manager e dalla consapevolezza delle reali difficoltà che gli imprenditori incontrano nell'affrontare i mercati esteri. Le PMI spesso non dispongono delle risorse interne per gestire autonomamente l'internazionalizzazione, mancano di competenze linguistiche, di informazioni sui mercati target e di un metodo strutturato. Dlike offre un supporto completo che va dalla ricerca di informazioni all'analisi strategica dei mercati, dalla scelta dei canali di distribuzione all'utilizzo di strumenti tecnologici avanzati.







Parliamo di Sales Guide, la vostra piattaforma che integra l'intelligenza artificiale. In che modo questo strumento aiuta concretamente le PMI?



Sales Guide è una piattaforma che ci permette di effettuare un'analisi approfondita dello sviluppo commerciale delle PMI sui mercati esteri. Attraverso algoritmi di intelligenza artificiale, analizziamo i prodotti dell'azienda, i canali di distribuzione utilizzati dai competitor e l'attrattività dei diversi mercati. Questo permette di identificare i mercati ad alto potenziale e di sviluppare una strategia di export mirata ed efficace.



Oltre alla tecnologia, Dlike sottolinea l'importanza del fattore umano. Perché avete scelto un approccio così "presenziale" con i vostri clienti?



Crediamo fortemente nel valore del contatto diretto con l'azienda cliente. Visitare settimanalmente le PMI ci permette di comprendere a fondo le loro esigenze, di accelerare il processo di apprendimento del prodotto e di costruire un rapporto di fiducia. Questo approccio personalizzato è fondamentale per garantire il successo dell'internazionalizzazione.



Quindi, l'elemento umano si traduce in un servizio più efficace?



Assolutamente. La nostra presenza costante in azienda ci consente di interagire direttamente con l'ufficio tecnico, di scendere in produzione e di fornire risposte tempestive ai buyer. Questo ci permette di offrire non solo un prodotto competitivo ma anche soluzioni personalizzate che rispondono alle specifiche esigenze del cliente.



Qual è il messaggio chiave che vorrebbe lasciare?



L'internazionalizzazione è un percorso complesso ma ricco di opportunità per le PMI. Con il giusto supporto, metodologia e tecnologia, le aziende italiane possono conquistare i mercati esteri e raggiungere nuovi traguardi di crescita. Dlike si propone come partner affidabile e competente per accompagnare le PMI in questa sfida.