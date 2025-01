22/01/2025 fare

Boom natalizio per lo sport: T-shirt e accessori dominano gli acquisti online

Picazio (Shopify): articoli sportivi in testa alle vendite natalizie in Italia, con T-shirt a +1760%. Tecnologia e casa seguono il trend.

Il Natale 2024 ha visto un'impennata nelle vendite di articoli sportivi in Italia, riflettendo l'entusiasmo generato da un anno di successi per lo sport nazionale. Secondo i dati forniti da Shopify, piattaforma leader nell'e-commerce globale, gli acquisti online durante il periodo festivo hanno mostrato una netta preferenza per prodotti legati al mondo dello sport.

Le T-shirt sportive hanno registrato un incremento straordinario del 1760,6% rispetto al mese precedente, posizionandosi al vertice della classifica dei prodotti più venduti. Seguono gli accessori per tifosi con un aumento del 658,5% e gli articoli di collezionismo sportivo con un +571,2%.

La passione per gli sport invernali si è tradotta in un significativo aumento delle vendite di attrezzature per la neve. Gli snowboard hanno visto una crescita dell'85,7%, mentre gli accessori correlati come caschi (+84,6%), attacchi per scarponi (+66,2%) e occhiali (+65,8%) hanno seguito la stessa tendenza positiva.







Nonostante il dominio dello sport, la tecnologia mantiene una posizione di rilievo nelle scelte d'acquisto degli italiani. I proiettori multimediali hanno registrato un aumento dell'83,2%, seguiti da accessori per smartphone (+49,6%) e custodie per cellulari (+60,3%).

In controtendenza con l'era digitale, si è assistito a un ritorno della carta come mezzo di comunicazione personale. I biglietti di auguri hanno segnato una crescita del 238%, mentre le note cards hanno registrato un incremento del 161,9%.

Il periodo natalizio ha influenzato anche gli acquisti legati alla casa e al benessere. I taglieri da cucina (+121%) e i decanter per vino (+118,5%) hanno visto un'impennata nelle vendite, riflettendo l'importanza della convivialità durante le feste. Inoltre, prodotti per la cura personale come massaggiatori (+80,3%) e spray per il respiro (+75,6%) hanno guadagnato popolarità.



Paolo Picazio, Country Manager Italia di Shopify, ha commentato: "A Natale, gli acquisti non sono solo transazioni: sono scelte che raccontano storie, emozioni e connessioni". Ha inoltre sottolineato l'importanza per le piattaforme tecnologiche di creare strumenti che permettano ai brand di connettersi più profondamente con i consumatori.

Questi dati offrono uno spaccato interessante sulle tendenze di consumo degli italiani durante il periodo natalizio, evidenziando come lo sport, la tecnologia e il comfort domestico siano al centro delle scelte d'acquisto, in un mix che unisce passione, innovazione e tradizione.