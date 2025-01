22/01/2025 economia

Previsioni economiche 2025: un futuro roseo per gli investimenti?

Janasiewicz (Natixis Investment Managers Solutions): Inflazione in calo, mercato del lavoro solido, prospettive positive per le azioni USA.

Il 2024 ha mostrato segnali positivi per l'economia globale: calo dell'inflazione, mercato del lavoro stabile e consumi sostenuti dall'aumento dei salari reali. Nonostante una politica monetaria restrittiva della FED, l'autunno ha visto una riduzione dei tassi, in linea con la normalizzazione dell'inflazione. Gli investimenti nell'intelligenza artificiale (AI) hanno contribuito all'aumento della produttività, creando un mercato del lavoro stabile con pochi licenziamenti.





Crescita degli utili e mercato azionario USA



La crescita degli utili e l'espansione dei multipli hanno guidato le performance del mercato azionario statunitense nel 2024. Sebbene alcuni considerino le valutazioni eccessive, queste sono giustificate dai margini delle società statunitensi ai massimi storici e dalla preferenza degli investitori per aziende di qualità superiore. La propensione al rischio non appare eccessiva: molti investitori preferiscono i fondi del mercato monetario (con rendimenti intorno al 5%), piuttosto che investire in azioni, evitando di alimentare prezzi ancora più alti.











Prospettive positive per il 2025: azioni USA e Treasury



Le prospettive economiche per il 2025 rimangono positive, con un'inflazione in ulteriore rallentamento e un mercato del lavoro che si prevede si manterrà in una fase di moderato allentamento. Le azioni statunitensi saranno probabilmente favorite, con un approccio di investimento bilanciato che include Treasury per mitigare il rischio. Si prevede che gli investimenti nell'AI continueranno a stimolare la produttività e la crescita economica, supportando una tendenza al rialzo del mercato azionario e rendimenti positivi per il mercato obbligazionario.



Jack Janasiewicz, Lead Strategist and Portfolio Manager, Natixis Investment Managers Solutions