22/01/2025 economia

Il progresso silenzioso: 5 tendenze che trasformeranno il mondo (e gli investimenti)

Dunbar (Baillie Gifford): Oltre le crisi, 5 settori tecnologici promettenti per gli investitori

Sebbene guerre, cambiamenti climatici e tensioni geopolitiche dominino i titoli dei giornali, un'analisi più approfondita rivela progressi tecnologici straordinari che stanno trasformando il nostro modo di vivere. Come sottolinea Hans Rosling, medico e accademico svedese, le cose sono spesso meno gravi di quanto appaiano. Il sito Gapminder.org, fondazione da lui creata, offre una prospettiva più ottimistica.



Le migliori aziende: innovazione e adattamento



Le aziende di maggior successo non si basano solo sulla crescita del PIL, ma creano ricchezza innovando e adattandosi ai cambiamenti, superando i concorrenti. Per gli investitori orientati alla crescita, questa prospettiva è fondamentale.



Cinque tendenze trasformative



Ecco cinque settori tecnologici destinati a trasformare il mondo.



Robotica: automazione e collaborazione uomo-macchina



La diminuzione della popolazione in età lavorativa sta accelerando i progressi nel settore della robotica. L'automazione diventa necessaria, lasciando alla forza lavoro umana i compiti più complessi. Le aziende produttrici di hardware, sensori, dataset e sistemi di apprendimento automatico stanno beneficiando di questo cambiamento. I robot stanno evolvendo, passando da compiti ripetitivi a capacità di "vedere" e "comprendere" l'ambiente, collaborando con gli umani in ambienti non strutturati. Amazon e Coupang utilizzano robot nei magazzini, i produttori li impiegano nelle linee di produzione, e la chirurgia robotica sta diventando sempre più diffusa.







Trattamenti medici: l'era della progettazione intelligente



La scoperta di farmaci si sta spostando dal "prova e sbaglia" alla progettazione intelligente. Il sequenziamento genico, il cloud computing e l'AI permettono di comprendere meglio il funzionamento dei farmaci, aprendo la strada a trattamenti per malattie precedentemente incurabili. Recursion Pharmaceuticals è un esempio di azienda che sta beneficiando di questa evoluzione.



Energia: la transizione dai combustibili fossili



La transizione energetica dai combustibili fossili è inarrestabile. L'energia eolica e solare sono già più economiche dei combustibili fossili, ma è necessario migliorare l'immagazzinamento dell'energia. La tecnologia delle batterie sta evolvendo rapidamente, con costi diminuiti del 90% dal 2010. Aziende come Redwood Materials stanno riciclando le batterie, mentre altre stanno esplorando alternative agli ioni di litio. I produttori di cavi, come Prysmian, e le aziende minerarie di rame sono destinate a crescere, con l'elettrificazione diffusa.



Infrastrutture: modernizzazione e resilienza



Molte economie sviluppate hanno infrastrutture obsolete che necessitano di aggiornamenti significativi. Questo si unisce alla necessità di migliorare le difese contro eventi meteorologici estremi e creare una rete decentralizzata. Aziende come Advanced Drainage Systems e Martin Marietta Materials stanno beneficiando di questa tendenza.



Trasporto autonomo: efficienza logistica e mobilità del futuro



Zipline utilizza i droni per consegnare forniture mediche urgenti, mentre altre aziende utilizzano sensori e AI per ottimizzare la logistica. Il trasporto autonomo su lunghe distanze sta diventando realtà grazie ad aziende come Aurora Innovation.

Oltre questi cinque settori, altri settori promettenti stanno crescendo silenziosamente, offrendo numerose opportunità di investimento. Il progresso tecnologico continuo, spesso non percepito dai media tradizionali, crea opportunità significative per gli investitori lungimiranti.



Stuart Dunbar, partner, Baillie Gifford