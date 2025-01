22/01/2025 digital

Il 2025 tecnologico: 5 tendenze che rivoluzioneranno le aziende

García (Minsait): AI, cloud, quantum computing e cybersecurity: il futuro è già qui

Le 5 tendenze tecnologiche per le aziende nel 2025



Il 2025 si avvicina e con esso un panorama tecnologico in continua evoluzione. Analisti e consulenti delineano già le principali innovazioni che trasformeranno il mondo delle imprese, un'evoluzione guidata dalle esigenze del mercato e dalle capacità tecnologiche emergenti. Secondo Anitec-Assinform, il mercato digitale italiano raggiungerà gli 84 miliardi di euro nel 2025, con una crescita del 4% rispetto al 2024, trainata dai servizi ICT, cloud, AI e progetti correlati, che prevedono un aumento medio annuo (2023-2027) dell'8,2%.



Trend tecnologici trasformativi



Tra le numerose previsioni, alcuni trend si distinguono per il loro potenziale trasformativo. L'intelligenza artificiale (AI), che secondo Statista varrà 5,11 miliardi di dollari in Italia nel 2025, il cloud computing, il quantum computing e la sicurezza informatica avanzata si profilano come i principali motori del cambiamento, offrendo opportunità uniche per innovare i modelli di business. Tuttavia, è fondamentale integrare queste tecnologie in una strategia aziendale più ampia per valorizzarne appieno il potenziale.







L'ascesa dell'AI: Agentic AI e governance



Il 2024 ha visto il boom dell'AI, ma il 2025 sarà l'anno dei veri casi d'uso trasformativi. Il futuro dell'AI è orientato verso sistemi di Agentic AI, capaci di agire in modo autonomo, svolgendo compiti complessi senza interazione umana costante. Questo promette di rivoluzionare i processi operativi e decisionali delle aziende, ma richiede una governance solida per garantire trasparenza, affidabilità e rispetto dei principi etici e normativi.



Cloud computing: l'infrastruttura del futuro



Anche nel 2025, il cloud computing si conferma l'infrastruttura di riferimento per abilitare nuove tecnologie, come robot multifunzionali, IoT, applicazioni di realtà virtuale e aumentata. Questo è particolarmente importante per le aziende che desiderano modernizzare i propri sistemi legacy, accedendo a nuove opportunità senza costi infrastrutturali eccessivi.



Quantum computing: nuove frontiere e sfide di sicurezza



Il 2025 sarà decisivo anche per il quantum computing. I recenti progressi di Google con il chip quantistico Willow aprono nuove possibilità in ambiti scientifici e tecnologici cruciali, ma presentano anche sfide, soprattutto in termini di sicurezza.



Cybersecurity: un pilastro strategico



Considerato il rapido aumento dei cyberattacchi (nel primo semestre 2024, un incremento del 23% in Italia, con un +83% nel settore sanitario secondo il Rapporto Clusit), la sicurezza informatica diventa un pilastro strategico. Il progresso del quantum computing minaccia i sistemi di crittografia tradizionali, rendendo necessaria l'adozione di soluzioni post-quantistiche. Un approccio olistico alla sicurezza, che includa monitoraggio continuo, gestione del rischio e piani di emergenza, è fondamentale per garantire la continuità operativa.



Chip di ultima generazione: la sfida geopolitica ed energetica



Le tecnologie emergenti, dall'AI al quantum computing, dipendono dai chip di ultima generazione. La competizione tra Stati Uniti e Cina per il controllo della loro progettazione e produzione ha implicazioni geopolitiche ed economiche significative. Inoltre, il crescente fabbisogno energetico di queste tecnologie intensifica la sfida energetica, richiedendo soluzioni innovative per garantire l'autonomia tecnologica ed energetica delle aziende.



Strategia e trasformazione digitale: la chiave del successo



Il successo delle nuove tecnologie dipenderà dalla capacità delle imprese di integrarle in una visione strategica chiara. La trasformazione digitale non è solo questione di tecnologia, ma richiede un allineamento continuo tra innovazione e risultati di business. Le organizzazioni di successo saranno quelle che sapranno utilizzare queste tecnologie per creare valore, integrando AI, cloud e cybersicurezza in un piano strategico a lungo termine.

Pedro García, Amministratore Delegato di Minsait in Italia