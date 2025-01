22/01/2025 cover

Il futuro del lavoro secondo il World Economic Forum

Un mercato del lavoro molto dinamico e in evoluzione, l'intelligenza artificiale è una variabile importante

A pochi giorni dal tradizionale incontro a Davos per il World Economic Forum, è uscito un documento sul futuro del lavoro. Il "Future of Jobs Report 2025", basato su un'ampia indagine condotta tra maggio e settembre 2024 su oltre 1.000 aziende in 55 economie e 22 settori industriali, offre una panoramica dettagliata delle tendenze globali che modelleranno il mercato del lavoro tra il 2025 e il 2030. Il report si concentra su come le macrotendenze globali - come i progressi tecnologici, la transizione verde, la frammentazione geoeconomica, l'incertezza economica e i cambiamenti demografici - influenzeranno l'evoluzione dei lavori e delle competenze.

Il rapporto dipinge un quadro di un mercato del lavoro in continua evoluzione, caratterizzato da una forte crescita dell'occupazione - con la creazione di 170 milioni di nuovi posti di lavoro - compensata dalla scomparsa di 92 milioni di posizioni attuali. Questa trasformazione, che rappresenta un ricambio strutturale del 22% della forza lavoro globale, si traduce in una crescita netta di 78 milioni di posti di lavoro entro il 2030. Il report evidenzia, tuttavia, che questa crescita non sarà uniforme in tutti i settori e le regioni, sottolineando la necessità di strategie mirate per affrontare le sfide e le opportunità specifiche di ciascun contesto.







L'innovazione tecnologica, in particolare l'intelligenza artificiale generativa (GenAI), è identificata come uno dei principali motori di questa trasformazione, destinata a rimodellare industrie e mansioni in tutti i settori. Il report dedica ampio spazio all'analisi dell'impatto della GenAI sulle competenze richieste dal mercato del lavoro, evidenziando la crescente importanza delle competenze tecnologiche, in particolare quelle legate all'AI e ai big data. Nonostante l'incertezza sul suo impatto a lungo termine, il rapporto rileva una stabilizzazione del ritmo di obsolescenza delle competenze, attribuibile in parte alla crescente attenzione da parte delle aziende per programmi di apprendimento continuo, aggiornamento e riqualificazione.

Il report sottolinea anche la persistente importanza delle competenze umane in un'era di crescente automazione, evidenziando la necessità di un approccio equilibrato che combini competenze tecniche e capacità umane. Competenze come il pensiero analitico, la resilienza, la flessibilità, la leadership e l'influenza sociale rimangono cruciali per il successo professionale in un contesto lavorativo in rapida evoluzione.



Un altro aspetto chiave evidenziato dal report è la crescente attenzione per le strategie di forza lavoro inclusive e diversificate, con particolare enfasi sull'aggiornamento e la riqualificazione dei lavoratori per colmare i divari di competenze e favorire la transizione verso i lavori del futuro. L'indagine rivela che l'85% delle aziende prevede di adottare strategie di aggiornamento, mentre il 77% si concentrerà sul reclutamento di talenti con competenze emergenti. Inoltre, il 65% delle aziende si impegnerà nella ridistribuzione dei dipendenti da ruoli in declino a quelli in crescita, dimostrando un impegno crescente per la gestione proattiva delle trasformazioni del mercato del lavoro.

Il report si conclude con una serie di raccomandazioni per i responsabili politici, le aziende e i lavoratori, invitandoli a collaborare per costruire un futuro del lavoro più equo, inclusivo e sostenibile. Tra le principali raccomandazioni figurano la promozione di investimenti nell'istruzione e nella formazione, l'adozione di politiche per facilitare la transizione dei lavoratori verso i nuovi lavori e la creazione di un ambiente favorevole all'innovazione e alla creazione di posti di lavoro di qualità.123



In sintesi, il "Future of Jobs Report 2025" offre una panoramica completa e stimolante delle sfide e delle opportunità che il mercato del lavoro globale dovrà affrontare nei prossimi anni. Il rapporto evidenzia la necessità di un'azione collettiva da parte di governi, aziende e individui per costruire un futuro del lavoro che sia equo, inclusivo e sostenibile per tutti.