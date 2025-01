15/01/2025 sport

Nba e Disney continuano la partnership: una partita animata per natale

Una partita di Natale animata, un evento unico che ha unito sport e magia Disney

Una collaborazione inedita tra Disney, ESPN e la NBA porta una ventata di novità nel mondo dello sport: "Dunk the Halls", la prima partita NBA animata in tempo reale, andata in onda il giorno di Natale. Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns e i New York Knicks affronteranno Victor Wembanyama, Chris Paul e i San Antonio Spurs in una speciale versione alternativa. Questo evento segna la prima presentazione animata di una partita NBA.



La Partita Animata a Magic Kingdom



La partita, riprodotta virtualmente e in diretta, era ambientata nella famosa Main Street, USA del Magic Kingdom Park a Walt Disney World Resort. Le squadre si sono sfidate davanti a un pubblico animato che ha incluso personaggi iconici come Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck, Pluto, Goofy, Chip e Dale. Durante l'intervallo, Mickey e gli altri personaggi Disney hanno anche effettuato una speciale gara di schiacciate.







La Storia Dietro l'Evento



L'idea di "Dunk the Halls" nasce dal desiderio di Natale di Mickey Mouse: portare i giocatori NBA al Magic Kingdom per disputare la prima partita animata. Questa iniziativa si inserisce nella lunga tradizione di innovazione di ESPN e NBA, che hanno già collaborato in passato per eventi come "Marvel's Arena of Heroes", una presentazione alternativa di una partita NBA in collaborazione con Marvel.

In sintesi, "Dunk the Halls" rappresenta una fusione unica di sport e intrattenimento, offrendo agli spettatori un'esperienza indimenticabile per il giorno di Natale. La NBA sbarca nel mondo magico di Disney, un evento che resterà nella storia.