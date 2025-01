15/01/2025 marketing

Clienti insoddisfatti: la fedeltà crolla nelle grandi aziende Usa

Un'indagine rivela che molte delle più ricche aziende americane hanno bassi livelli di fedeltà dei clienti, con poche eccezioni positive

Un nuovo studio ha svelato una realtà sorprendente: oltre 100 tra le aziende più ricche degli Stati Uniti hanno un livello di fedeltà dei clienti incredibilmente basso. Solo dieci aziende della lista Fortune 500 hanno ottenuto un punteggio positivo di soddisfazione e fedeltà, mentre la maggior parte ha mostrato livelli di insoddisfazione elevati. Tesla, Amazon e Meta sono tra le aziende con i punteggi più bassi.





L'Analisi di SeoProfy



La ricerca, condotta dall'agenzia di marketing digitale SeoProfy, ha analizzato oltre mezzo milione di recensioni su Trustpilot per 129 aziende Fortune 500, includendo colossi come Tesla, Apple, Amazon e Target. Le aziende sono state classificate in base al loro Net Promoter Score (NPS), un indicatore che misura la fedeltà dei clienti, calcolato sottraendo il numero di recensioni negative (1-3 stelle) dal numero di recensioni positive (5 stelle). Sono state escluse le aziende con meno di 50 recensioni o assenti dalla piattaforma. La ricerca ha valutato le aziende madri, e non i marchi controllati.











Risultati Allarmanti



Il NPS combinato delle 129 aziende analizzate è stato un preoccupante -82%. Solo dieci aziende hanno mostrato un NPS positivo, indicando una forte fedeltà dei clienti.





Le 10 Aziende con i Clienti più Fedeli











- American Family Insurance Group: Con un NPS del 78%, questa compagnia assicurativa ha ottenuto l'87% di recensioni a 5 stelle, nonostante una piccola percentuale di recensioni negative.

- Fiserv: Questa azienda fintech ha un NPS del 69%, con l'84% di clienti soddisfatti e un punteggio medio di 4.3 su 5 su Trustpilot.

- Global Payments: Un'altra azienda fintech, con un NPS del 64% e l'80% di recensioni positive su Trustpilot, con un punteggio di 4.6 su 5.



- Chewy: NPS del 58%



- Arthur J. Gallagher: NPS del 52%



Le altre aziende con NPS positivo sono Markel, Hertz Global Holdings, Assurant, Carvana e Opendoor Technologies.













Come le Grandi Aziende Trattano i Clienti



Tra le 50 aziende più ricche degli Stati Uniti, solo 24 sono presenti su Trustpilot con almeno 50 recensioni. Nessuna di esse ha un NPS positivo. Le migliori tra queste sono UPS (NPS -28%), Tesla (-29%) e Amazon (-50%). Le aziende con i clienti meno soddisfatti sono General Motors, Meta Platforms, Comcast NBCUniversal, Cigna e Verizon Communications, tutte con un NPS inferiore a -90%.







La Classifica Delle Grandi Aziende Con I Clienti Meno Soddisfatti



Tra le grandi aziende con i clienti meno soddisfatti troviamo:



- UPS: NPS -28%



- Tesla: NPS -29%



- Amazon: NPS -50%



- Target: NPS -57%



- Apple: NPS -62%



Le aziende con NPS più basso sono state General Motors (-96%) e Meta Platforms (-95%).

"Il fatto che abbiamo trovato solo dieci aziende nella lista Fortune 500 con un NPS positivo la dice lunga sulla cultura aziendale americana", ha commentato Victor Karpenko, CEO di SeoProfy. "Lodiamo le aziende che danno priorità alla soddisfazione del cliente rispetto ai profitti a breve termine, il che può portare a una maggiore fidelizzazione e valore del cliente nel tempo."







Cause e Soluzioni



Secondo SeoProfy, spesso l'insoddisfazione dei clienti è dovuta a problemi non direttamente legati al prodotto o servizio, come difficoltà nel trovare informazioni sui siti web aziendali. Migliorare i siti e l'ottimizzazione per i motori di ricerca potrebbe ridurre l'insoddisfazione, evitando ai clienti di dover contattare il servizio clienti.

In sintesi, lo studio evidenzia una profonda insoddisfazione dei clienti verso molte grandi aziende americane. Le aziende che puntano alla soddisfazione del cliente e a una buona comunicazione digitale sembrano essere quelle con i migliori risultati di fedeltà