15/01/2025 leisure

Aziende al futuro: l'evoluzione della gestione nell'era digitale - Libro "Imprese al futuro. Gestione e persone nell'era digitale"

Sergio Novello: nuovo modello di gestione per le PMI nell'era digitale

Concettualizzare un modello di gestione che sia solido metodologicamente, concretamente applicabile alle nostre realtà e sostenibile nel tempo. È questo l'ambizioso obiettivo che si rinviene leggendo Imprese al futuro. Gestione e persone nell'era digitale di Sergio Novello, edito da Post Editori per la collana dei quaderni di CUOA Business School.

Il testo si propone di colmare il divario tra i modelli di gestione anglosassoni e la realtà imprenditoriale italiana, caratterizzata da PMI, spesso a conduzione familiare. Un libro che combina analiticamente teoria e pratica in un approccio innovativo e concreto, fornendo strumenti e riflessioni utili a giovani professionisti, manager esperti e imprenditori in cerca di nuovi spunti per ottimizzare la gestione delle proprie aziende. Sei i pilastri che caratterizzano il modello di gestione proposto, approfonditi singolarmente con un focus sull'impatto della digitalizzazione: struttura organizzativa, governance, comportamenti attesi, processi apicali, progetti di trasformazione e sostenibilità nel tempo.







Un volume che, anche grazie all'espediente del protagonista fittizio Cesare Amedeo Bertossi da cui prende il via la narrazione e che fa capolino a più riprese nei diversi capitoli, vuole essere di interesse per una platea piuttosto ampia e variegata. Bertossi rappresenta infatti un personaggio che vive le sfide e le vittorie della gestione aziendale in prima persona, mettendo in luce l'importanza del capitale umano. Il lettore segue il suo viaggio dalla confusione iniziale alla creazione di un'impresa di successo, imparando dai suoi errori e dalle sue intuizioni. Si palesano così, anche ai non addetti al settore, le dinamiche e i retroscena di quel mondo imprenditoriale che Sergio Novello - vero e proprio mentore per le consulenze che da tempo offre a manager e amministratori delegati - conosce alla perfezione.



L'approccio pratico alla gestione d'impresa



Il libro, idealmente e strutturalmente suddiviso in due parti, affronta in prima istanza "le modalità, quali la struttura organizzativa, i comitati, il ruolo dei collaboratori apicali e dei loro riporti diretti, con le quali imprenditori, dirigenti e collaboratori animano l'impresa dal punto di vista operativo. È questo l'ambito della gestione d'impresa". Rappresentando soltanto uno dei tre pilastri che costituiscono la Corporate Governance, tale gestione è da collocare in un contesto più ampio che deve tenere in debito conto la composizione societaria e i suoi meccanismi di approvazione, delega e controllo.







Il valore della persona



Dopo numerosi excursus più teorici sui meccanismi che regolano successi e fallimenti di qualunque impresa, sarà la seconda parte del libro a ricollocare al centro di tutto il valore della persona all'interno delle organizzazioni, in una sorta di rivoluzionario quanto necessario umanesimo aziendale che si racconta attraverso le voci di alcuni imprenditori di spicco intervistati da Novello. Storie di famiglia, declinate attraverso l'evolversi delle generazioni. Completano l'opera case study reali e una guida pratica per l'adozione del modello; a corredo, anche un questionario per valutare lo stato della propria azienda e le azioni da intraprendere per migliorarla.

Sergio Novello presenta un modello di gestione che unisce teoria e pratica, adattabile alle PMI italiane, con una forte attenzione all'importanza delle persone e all'impatto della digitalizzazione. Il libro si pone come una guida utile per manager, imprenditori e professionisti, offrendo strumenti concreti per affrontare le sfide del mondo aziendale contemporaneo.







Federico Unnia

Aures Strategie e politiche di comunicazione