15/01/2025 idee

Semiconduttori: le nuove utility o semplici abilitatori di crescita?

L'importanza crescente dei semiconduttori solleva interrogativi sul loro ruolo futuro: utility stabili o catalizzatori di innovazione?

Una recente ricerca di Allianz GI realizzata da Jeremy Gleeson, CIO Global Tech Equity e Virginie Maisonneuve, Global CIO Equities, è incentrata sui semiconduttori, componenti essenziali dell'elettronica moderna, stanno vivendo un'epoca di trasformazione. La loro domanda è in forte crescita, trainata da smartphone, computer, auto e dall'Internet of Things (IoT). Questa evoluzione ha sollevato un interrogativo: i semiconduttori diventeranno le nuove utility, stabili e prevedibili, oppure continueranno a essere un settore ciclico e dinamico?





L'Ascesa dei semiconduttori



Inizialmente, la domanda di semiconduttori era concentrata in settori come telefonia mobile ed elettronica di consumo. Con il tempo, si è estesa all'automazione industriale, all'automotive e all'IoT, rendendo i chip sempre più cruciali per diverse industrie. Un cambiamento significativo è la minore standardizzazione dei chip, che rende più difficile per i clienti cambiare fornitori a breve termine.







L'Intervento governativo



La crescente importanza dei semiconduttori, unita alle implicazioni per la sicurezza nazionale, ha portato a un maggiore intervento dei governi nel mercato. In diverse regioni, si assiste a un aumento dell'influenza politica nelle decisioni di spesa, come la localizzazione degli impianti di produzione. Esempi notevoli sono il "Chips Act" negli Stati Uniti e in Europa, oltre a sussidi governativi in Giappone, Corea e Cina. Questo potrebbe portare a una crescita della capacità produttiva in modo irrazionale e imprevedibile.



Implicazioni sulla produzione e sui prezzi



La costruzione di impianti di produzione di semiconduttori è complessa e la nuova capacità produttiva impiegherà tempo per essere operativa. L'aumento dell'intervento statale, soprattutto nell'offerta, potrebbe trasformare il settore in una "utility", con possibili impatti difficili da prevedere sui prezzi.



La competizione globale



Le aziende di Taiwan sono ancora leader nel settore dei semiconduttori, mentre gli Stati Uniti stanno investendo massicciamente per incentivare la produzione interna e limitare la vendita di apparecchiature a paesi specifici. La Cina mira all'autosufficienza, ma è ancora indietro nella produzione di chip avanzati e le restrizioni all'esportazione di tecnologia ostacolano la sua crescita.



Un settore in continua evoluzione



Il settore dei semiconduttori è caratterizzato da ondate di adozione di nuove tecnologie, come evidenziato nel grafico:



- Era dei Mainframe



- Era dei Mini-Computer



- Era dei Personal Computer



- Era dei Cellulari/Server



- Era del Parallel Processing/IoT



Le dinamiche del settore sono sempre state in evoluzione, e questa non è da meno.



Semiconduttori: utility o abilitatori?



L'aumento della politicizzazione del settore dei semiconduttori, come strumento di conflitto geopolitico, influenzerà sicuramente l'offerta e i prezzi, anche se gli effetti della crescita produttiva guidata dai governi non sono ancora pienamente visibili. Data l'importanza crescente dei semiconduttori, è fondamentale che gli investitori osservino attentamente questi sviluppi.

Nonostante l'interferenza governativa, il settore dei semiconduttori presenta ancora differenze significative rispetto alle utility tradizionali. Le utility godono spesso di un quasi monopolio, sono stabili e non cicliche, mentre i semiconduttori sono un settore ciclico, con segmenti come le memorie che non hanno alcun potere sui prezzi. Piuttosto che essere una utility, il settore dei semiconduttori dovrebbe essere visto come un abilitatore necessario per la crescita, l'efficienza e l'innovazione. Pur condividendo alcune caratteristiche con le utility, il settore dei semiconduttori mantiene le sue peculiarità e continuerà a farlo nonostante l'interesse e l'interferenza crescente da parte dei governi.