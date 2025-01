15/01/2025 fare

Logistica 2025: i 5 pilastri che plasmano il futuro della supply chain

Scopri i cinque trend chiave che guideranno la logistica nel 2025, dalla sostenibilità all'AI, delineando il futuro della supply chain.

Il settore della supply chain sta vivendo una trasformazione epocale, diventando sempre più cruciale per l'economia globale. Oikyweb, azienda con oltre vent'anni di esperienza nella gestione e movimentazione di prodotti, ha identificato i cinque pilastri fondamentali che plasmeranno il futuro della logistica entro il 2025.



Sostenibilità e Green Logistics



La sostenibilità è diventata un imperativo. Nei prossimi anni, assisteremo a un'adozione massiccia di pratiche ecologiche, come l'utilizzo di veicoli elettrici, imballaggi biodegradabili e l'ottimizzazione dei percorsi per ridurre l'impatto ambientale. Oikyweb, con un impegno di lunga data in questo campo, mira a diventare un modello di riferimento per la logistica sostenibile.



Automazione e Intelligenza Artificiale (AI)



L'automazione e l'AI giocheranno un ruolo sempre più centrale nel miglioramento dell'efficienza dei processi logistici. Oikyweb sta sviluppando progetti che sfruttano l'AI per ottimizzare l'imballaggio e la pianificazione dei percorsi. I risultati sono promettenti: un progetto ha migliorato la resistenza all'impatto degli imballaggi di oltre il 7%, mentre un altro ha portato a una potenziale riduzione delle emissioni di CO2 del 10%. Come sottolinea Oikyweb, il limite all'ottimizzazione non è più la tecnologia, ma le abitudini dei consumatori.







Attenzione al Cliente



I clienti sono sempre più esigenti e cercano servizi personalizzati. Oikyweb offre un Customer Service dedicato che segue i clienti in tutto il processo, fornendo assistenza costante attraverso vari canali, sia online che diretti. Grazie a una Control Tower dotata di strumenti digitali proprietari, Oikyweb gestisce e controlla tutte le operazioni in Italia, incluse le aree più difficili da raggiungere, e monitora anche le attività affidate ai partner europei.



E-commerce e Logistica Flessibile



La crescita continua dell'e-commerce richiede una logistica flessibile e sofisticata. Le aziende devono essere in grado di gestire i picchi di domanda e di testare nuovi modelli di servizio. Oikyweb offre ai suoi clienti strumenti IT, piattaforme web e connessioni Plug&Play per una varietà di servizi, inclusi quelli ad alto volume e di logistica circolare. La flessibilità e l'efficienza tecnologica sono fondamentali per il successo, in particolare per gli show-room virtuali.



Digitalizzazione e Trasparenza



La digitalizzazione è fondamentale per la gestione della supply chain. L'investimento in piattaforme digitali avanzate che garantiscano efficienza, trasparenza, tracciabilità e controllo dei dati in tempo reale è imprescindibile. Oikyweb ha sviluppato un sistema in cui ogni procedura operativa è accompagnata da una "Security Twin" automatica che monitora la correttezza dei dati, garantendo la massima trasparenza ai clienti. Questa attenzione alla sicurezza dei dati ha permesso a Oikyweb di subire un solo tentativo di attacco informatico in oltre vent'anni di attività, prontamente intercettato e neutralizzato.

"Stiamo vivendo - spiega Raffaele Ghedini, presidente di Oikyweb - in un mondo sempre più connesso, non solo digitalmente, all'interno del quale le aziende possono avere Clienti sparsi potenzialmente in ogni angolo del globo. Avere una gestione efficiente della supply chain diventa sempre più cruciale e solo le aziende che, quantomeno, sapranno adattarsi ai cambiamenti, insieme a quelle che hanno già saputo innovare precorrendo i tempi, avranno le migliori opportunità di sviluppo e crescita in questo contesto in continua evoluzione. Il futuro ormai è già diventato presente, e si basa su un mix di innovazione tecnologica, sostenibilità e attenzione al Cliente. È esattamente su questi macrotrend che, in Oikyweb, abbiamo scelto di puntare da sempre."



In sintesi, il futuro della logistica è caratterizzato da sostenibilità, automazione guidata dall'AI, attenzione al cliente, flessibilità per l'e-commerce e digitalizzazione per la trasparenza. Le aziende che sapranno adattarsi a questi trend, come Oikyweb, avranno maggiori opportunità di crescita in un mercato in continua evoluzione.