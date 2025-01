15/01/2025 economia

Tre scenari shock che cambieranno l'economia mondiale nel 2024

Moëc (AXA): Trump, Cina ed Europa al centro delle sfide economiche globali

Le dinamiche geopolitiche ed economiche del 2024 si concentrano su tre punti cruciali che potrebbero ridisegnare gli equilibri mondiali. Il primo riguarda l'impatto delle politiche di Donald Trump, il secondo la strategia di stimolo della Cina e il terzo il futuro dell'Europa.



La sfida americana



L'analisi del precedente mandato di Trump suggerisce che le reazioni negative dei mercati potrebbero non influenzare le sue decisioni politiche. L'esperienza mostra come le tensioni sui mercati, dalla guerra commerciale al contenimento delle Big Tech, non abbiano modificato la sua linea d'azione. Il recente episodio dello shutdown governativo evidenzia le tensioni tra i falchi fiscali repubblicani e le tendenze pro-spesa del Congresso.





Il dilemma cinese



La Cina sta mostrando segnali di cambiamento nella sua strategia economica, orientandosi verso il sostegno ai consumi. Le misure annunciate, seppur promettenti, rimangono poco definite. La sfida principale resta l'incremento dei salari in un contesto economico incerto.











Le prospettive europee



L'Europa affronta un momento cruciale, con il Rapporto Draghi che evidenzia il crescente divario con gli Stati Uniti. Il miglioramento del sostegno popolare alle istituzioni UE potrebbe favorire una maggiore integrazione fiscale. Le possibili elezioni in Ungheria, le dinamiche politiche in Germania e l'instabilità in Francia rappresentano variabili chiave per il futuro dell'Unione.





Gilles Moëc, AXA Group Chief Economist and Head of AXA IM Research