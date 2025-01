15/01/2025 economia

Mercati azionari 2025: ecco dove si nascondono le vere opportunità di guadagno

Middleton (Mirabaud): focus sulle mid-cap USA e settori in ripresa dopo la recessione

Il panorama degli investimenti azionari per il 2025 si presenta complesso ma ricco di opportunità, con un'attenzione particolare alle mid-cap statunitensi e ai settori in fase di recupero. Le valutazioni elevate dei principali indici richiedono una strategia di investimento più selettiva e mirata.



Oltre le Magnifiche 7



Il mercato azionario mostra valutazioni elevate, con rapporti prezzo/utili ai massimi storici, specialmente negli Stati Uniti. La crescita prevista degli utili del 12% per il 2025 suggerisce la necessità di guardare oltre i titoli mega-cap, concentrandosi su segmenti di mercato meno esplorati.





Settori in ripresa



Diversi settori americani stanno emergendo dalla recessione, tra cui manifatturiero, trasporto merci, edilizia e semiconduttori. Società come Carlisle Companies e Assa Abloy potrebbero beneficiare della ripresa nel settore delle costruzioni non residenziali.











Nuove tendenze nei consumi



Il settore dei consumi potrebbe vivere una trasformazione significativa. Dopo anni di focus sul valore, i consumatori potrebbero tornare verso prodotti premium e discrezionali, grazie a politiche economiche più favorevoli.





Tecnologia e mercati internazionali



L'AI rimane un tema centrale, principalmente attraverso investimenti nei semiconduttori e nei fornitori di soluzioni. La Cina rappresenta l'incognita del 2025, con possibili stimoli economici in attesa di chiarimenti sulle politiche commerciali statunitensi.