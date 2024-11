13/11/2024 leisure

Il futuro dell'economia rigenerativa: sfide e opportunità per le imprese - Recensione libro "L'impresa rigenerativa"

De Fraguies e Vasconcellos: ripensare il modello economico attuale

Commentare il recente testo di Niels De Fraguies e Stephen Vasconcellos, dal titolo L'impresa rigenerativa. Guidare il cambiamento ai tempi della crisi planetaria, edito da gueriniNEXT, all'indomani dell'immane tragedia di Valencia, assume un significato profetico. Cosa fare per invertire concretamente la minaccia ambientale che incombe su tutti noi? Occorre promuovere modelli di consumo e di economia davvero diversi e sostenibili. Non è certo solo assicurandosi dai gravi eventi climatici che il problema si risolve. Occorre molto di più profondo. Un nuovo sistema economico e di consumo.



Un nuovo modello di crescita



A parole è certamente condivisibile, ma nei fatti molto, forse troppo, complesso perché si avveri. Ma da qualche parte si deve pur iniziare. Ed ecco che il testo in oggetto qualche spunto lo offre. Superando la politica, che sembra inseguire piuttosto che guidare questo viatico sconosciuto e complesso, secondo gli autori bisogna ripensare alla base il nostro modello di crescita: bisogna spingere sulla rigenerazione. I leader devono imparare ad abbracciare uno sguardo olistico, profondamente legato al contesto in cui operano.











Un nuovo ruolo per le aziende



Occorrono quindi aziende capaci di avere un impatto positivo sul pianeta, esaltare il potenziale dei loro dipendenti, collaborare con tutti i portatori di interesse e portare valore alle loro comunità e al loro territorio. Il testo offre così al lettore oltre 120 storie di rigenerazione operate da imprenditori, policy makers e attivisti. Questo libro esplora gli insegnamenti che possiamo trarre dalle culture indigene, come garantire uno sviluppo tecnologico che porti benefici a tutte le comunità e come adottare un vero approccio sistemico.



Le sfide dell'industria



Sono tutti spunti interessanti, condivisibili, ripeto; ma l'industria che ci ha tenuti vivi negli ultimi decenni come potrà trasformarci in rigenerativa?







Federico Unnia

