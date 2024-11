13/11/2024 idee

Competenze digitali: la chiave per l'innovazione aziendale in Italia

Morici (Cefriel): formazione mirata e cultura dell'apprendimento continuo per colmare il gap di competenze digitali

Il centro di innovazione digitale Cefriel, fondato dal Politecnico di Milano, ha recentemente pubblicato un white paper intitolato "Sviluppare Competenze Digitali per l'Innovazione". Il documento, curato da Roberta Morici, Head of Education Services di Cefriel, offre un'analisi approfondita delle sfide e delle opportunità legate allo sviluppo delle competenze digitali in Italia. Il white paper evidenzia come il divario tra domanda e offerta di competenze digitali rappresenti un ostacolo significativo all'innovazione e alla crescita economica del Paese. L'Italia si trova ad affrontare una carenza di laureati STEM e una limitata diffusione di competenze digitali di base nella popolazione adulta. Queste criticità sono ulteriormente accentuate da dinamiche demografiche sfavorevoli, con una forza lavoro in diminuzione e un'elevata competizione tra le aziende per attrarre giovani talenti. Per affrontare queste sfide, Cefriel propone un approccio su tre fronti:



- Attrarre giovani talenti attraverso percorsi formativi specialistici e certificati, come i Master Universitari del Politecnico di Milano.







- Promuovere il reskilling e l'upskilling continuo dei professionisti con programmi di formazione mirati su competenze digitali chiave come AI, metodologie Agile e Cybersecurity. - Sviluppare la cultura digitale all'interno delle organizzazioni, coinvolgendo attivamente manager e dipendenti nella comprensione e sperimentazione delle nuove tecnologie. Roberta Morici afferma: "In un contesto aziendale in continua evoluzione, padroneggiare le competenze digitali non è più una prerogativa esclusiva dei reparti IT, ma una necessità trasversale a tutte le funzioni aziendali". Il white paper presenta anche casi di studio di percorsi formativi realizzati da Cefriel per diverse aziende, illustrando come l'AI generativa, le metodologie Agile e la Cybersecurity stiano trasformando i processi aziendali in vari settori. Vengono inoltre condivise best practice per la progettazione di percorsi di formazione ad alto impatto, focalizzandosi sull'importanza della personalizzazione, della sperimentazione pratica e del follow-up post-formazione. L'approccio proposto da Cefriel mira a creare un ecosistema di apprendimento continuo all'interno delle aziende, in grado di adattarsi rapidamente alle evoluzioni tecnologiche e di mercato.



Questo non solo contribuisce a colmare il gap di competenze digitali, ma anche a promuovere una cultura dell'innovazione che può tradursi in un vantaggio competitivo significativo per le imprese italiane. È importante notare che lo sviluppo delle competenze digitali non riguarda solo l'acquisizione di conoscenze tecniche, ma anche la capacità di applicare queste conoscenze in modo strategico e creativo. Le aziende che riusciranno a integrare efficacemente le competenze digitali nei loro processi decisionali e operativi saranno meglio posizionate per affrontare le sfide future e cogliere le opportunità offerte dalla trasformazione digitale.