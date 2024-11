13/11/2024 fare

Nasce la Federazione Filiera Legno: l'unione di quattro associazioni

Marchetti (Federazione Filiera Legno): rispondere alle esigenze di un settore strategico

Il settore del legno in Italia sta attraversando una fase di profonda trasformazione, caratterizzata da investimenti in innovazione tecnologica e sviluppo di prodotti eco-sostenibili per l'edilizia e l'industria. In questo contesto di cambiamento, è nata la nuova Federazione "Filiera Legno", la cui fondazione è stata ufficializzata durante l'Assemblea dell'Associazione Nazionale delle Industrie del Legno e il Congresso Legno Italia, tenutosi presso la Cantina Monteci di Pescantina (VR). La Federazione si propone come punto di riferimento per le industrie del legno, riunendo sotto un'unica entità l'Associazione italiana Filiera Legno edilizia, l'Associazione Italiana Filiera Legno imballaggio, l'Associazione Italiana Filiera Allestimenti & Contract e Assocofani. Questa nuova realtà rappresenta un vasto settore che comprende segherie, produzione di imballaggi, edilizia in legno e cofani, con un impatto significativo sull'economia nazionale: 330 imprese, un turnover complessivo di oltre 6,7 miliardi di euro e 21.000 posti di lavoro. La rappresentatività della Federazione è evidenziata dai dati relativi ai suoi associati ordinari.







Nel sistema delle prime lavorazioni legno, il fatturato raggiunge 1.146 milioni di euro, di cui 410 milioni attribuiti direttamente alle imprese associate, rappresentando il 32% del mercato. Il sistema di imballaggi registra un fatturato totale di 2.122 milioni di euro, con 1.526 milioni generati dalle imprese associate, corrispondenti al 72% del mercato. L'edilizia in legno e la cantieristica segnano un fatturato di 2.267 milioni di euro, con 1.040 milioni prodotti dalle imprese associate, pari al 46% del mercato. Infine, il sistema Assocofani mostra un fatturato di 157 milioni di euro, con 114 milioni provenienti dalle imprese associate, che costituiscono il 70% del loro mercato. Angelo Luigi Marchetti, Presidente della Federazione Filiera Legno, ha dichiarato: "Federazione Filiera Legno nasce con l'intento di rispondere concretamente alle esigenze di un settore strategico e fondamentale per il nostro Paese. Vogliamo trasformare il modo in cui il legno viene percepito, utilizzato e valorizzato in Italia e mettere al centro delle politiche di sviluppo del settore, guidando il cambiamento verso pratiche più sostenibili e innovative."



La Federazione si pone come obiettivo primario quello di affrontare le sfide contemporanee del settore, garantendo un futuro prospero e rispettoso dell'ambiente.



Tra le priorità, vi è il superamento della dipendenza dal legno estero, valorizzando i sottosuoli boschivi italiani e incentivando l'uso di legno nazionale. Questo approccio mira a ridurre le emissioni associate al trasporto e a rafforzare l'economia locale. Un'altra sfida importante per la Federazione Filiera Legno è la promozione di una gestione forestale che coinvolga attivamente enti locali e privati. L'obiettivo è creare nuovi posti di lavoro lungo la filiera forestale, dall'esbosco fino alle lavorazioni finali, assicurando una maggiore offerta di legno italiano e contribuendo a un bilanciamento tra domanda e offerta nel mercato interno.



L'innovazione tecnologica e lo sviluppo di prodotti eco-sostenibili sono altri due aspetti chiave su cui la Federazione intende concentrarsi. Il settore del legno ha un enorme potenziale in termini di contributo alla transizione ecologica, specialmente nel campo dell'edilizia sostenibile. La Federazione si propone di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie e materiali a base di legno che possano offrire alternative ecologiche ai materiali tradizionali.



La formazione e lo sviluppo delle competenze professionali nel settore rappresentano un'altra area di focus per la Federazione. Con l'evoluzione delle tecnologie e delle pratiche sostenibili, è fondamentale assicurare che la forza lavoro del settore sia adeguatamente preparata per affrontare le sfide future. La Federazione potrebbe quindi svolgere un ruolo chiave nel promuovere programmi di formazione e aggiornamento professionale. La nascita della Federazione Filiera Legno segna un momento importante per il settore del legno in Italia. Rappresentando una vasta gamma di imprese e sottosettori, la Federazione si pone come un attore chiave nel guidare il settore verso un futuro più sostenibile, innovativo e competitivo. La sua capacità di unire le diverse voci del settore sotto un'unica bandiera potrebbe rivelarsi determinante nel affrontare le sfide e cogliere le opportunità che il futuro riserva per l'industria del legno italiana.