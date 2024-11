13/11/2024 fare

Everli rivoluziona la spesa online: 100 milioni di consegne e AI al centro

Hannestad (Everli): AI e automazione per personalizzare l'esperienza di shopping e ottimizzare i processi aziendali

Everli, il principale operatore italiano per la spesa a domicilio, ha raggiunto il traguardo di 100 milioni di buste della spesa consegnate dal suo lancio nel 2014. Questo risultato, celebrato con una proiezione speciale al NASDAQ di Times Square, è il frutto di un profondo processo di rilancio e riorganizzazione operato da Palella Holdings, nuovo azionista dell'azienda. Il processo di trasformazione ha visto investimenti per 10 milioni di euro, un valore lordo delle transazioni di 80 milioni nel 2024 e un aumento del 30% del margine di contribuzione rispetto all'anno precedente. Inoltre, Everli ha siglato un accordo innovativo con le principali sigle sindacali per garantire adeguate tutele agli shopper. La vera rivoluzione, però, sta avvenendo nell'implementazione dell'intelligenza artificiale in tutti i processi aziendali. Jonathan Hannestad, CEO di Everli, ha dichiarato: "Siamo l'avanguardia di un cambiamento radicale nello shopping di generi alimentari online, dove personalizzazione e convenienza sono fattori fondamentali". L'adozione dell'AI si sta concretizzando in due fasi principali:



- Creazione di contenuti e assistenza: Il 75% dei contenuti visivi sono ora generati tramite modelli AI, garantendo qualità e coerenza del brand a costi ridotti.







Un sistema unificato centralizza i dati per l'assistenza a clienti e shopper, preparandosi per future evoluzioni AI. - Logistica e iper-personalizzazione: Il sistema "PULSE" (Predictive User Logistics & Service Engine) utilizza l'AI per ottimizzare la gestione delle consegne in tempo reale. Strumenti di iper-personalizzazione offrono esperienze di shopping su misura, dalle raccomandazioni di prodotti all'adattamento dinamico dell'interfaccia utente. L'impatto dell'AI si estende anche alla produttività interna, con l'ottimizzazione dei flussi di lavoro che consente ai team di concentrarsi su attività ad alto impatto. Nell'esperienza utente, l'integrazione dell'AI ha già portato a un aumento del 10% nelle conversioni da ricerca a carrello. Questi cambiamenti stanno trasformando radicalmente il modo in cui Everli opera, permettendo all'azienda di diventare più snella, veloce e focalizzata sulle esigenze dei clienti. L'obiettivo è rendere lo shopping di generi alimentari "più semplice e piacevole possibile", come sottolineato da Hannestad. L'approccio innovativo di Everli dimostra come l'integrazione dell'AI possa non solo migliorare l'esperienza del cliente, ma anche ottimizzare i processi aziendali interni.



Questo modello potrebbe presto diventare un benchmark per altre aziende nel settore dell'eCommerce alimentare. La trasformazione di Everli rappresenta un caso studio interessante di come un'azienda possa reinventarsi attraverso l'uso strategico della tecnologia, mantenendo al contempo un focus sulla soddisfazione del cliente e sull'efficienza operativa. Con questi sviluppi, Everli si posiziona come un player innovativo nel mercato della spesa online, pronto a affrontare le sfide future del settore.