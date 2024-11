13/11/2024 economia

Elezioni USA 2024: l'impatto economico delle politiche dei candidati

Cantrill (PIMCO): differenze tra Harris e Trump meno marcate di quanto ipotizzato dal mercato

Quella che si preannuncia come una delle corse presidenziali più combattute della storia moderna sta volgendo al termine. Lunedì mattina, quasi la metà (48%) degli elettori del 2020 (circa 155 milioni) ha già espresso il suo voto con l'"early voting" (di persona o per posta), il che significa che, a seconda dell'affluenza alle urne il giorno delle elezioni, il 2024 potrebbe essere una delle elezioni con la più alta affluenza di sempre.Secondo Libby Cantrill, Head of Public Policy di PIMCO, le differenze tra i candidati sono inferiori a quelle ipotizzate dal mercato. In particolare, si evidenziano alcuni punti chiave:



- I deficit saranno più alti sia con Kamala Harris che con Donald Trump, con differenze non molto marcate a causa delle ristrette maggioranze congressuali.



- Entrambi i candidati dovranno occuparsi delle tasse nel 2025, a causa della scadenza degli sgravi fiscali previsti dal Tax Cuts and Jobs Act di Trump.



- La politica verso la Cina rimarrà aggressiva per entrambi i candidati.











- La Fed manterrà la sua indipendenza, nonostante possibili pressioni in caso di vittoria di Trump.Le principali differenze tra i candidati si concentreranno su:



- Dazi: probabilmente rimarranno elevati sotto Harris nei confronti della Cina, ma potrebbero aumentare sotto Trump, coinvolgendo anche altri Paesi. - Immigrazione: Trump ha proposto misure più restrittive, ma la loro attuazione richiederebbe in larga misura l'approvazione del Congresso. - Regolamentazione: ci si aspetta un approccio meno interventista da parte di Trump, con una maggiore certezza normativa.In termini di impatto economico complessivo, Cantrill sottolinea che ci sono venti di coda e venti contrari per entrambi i candidati. Per Trump, data l'autorità unilaterale del presidente in materia di dazi, ci sono più rischi sia dal punto di vista dell'inflazione che della crescita.È importante notare che molte delle politiche dipenderanno dal Congresso e dagli addetti ai lavori in carica, rendendo difficile fare previsioni precise.



L'analista di PIMCO sottolinea la necessità di formulare queste ipotesi con umiltà, considerando la complessità del sistema politico americano.In conclusione, mentre le elezioni si avvicinano, gli investitori dovrebbero prestare attenzione non solo alle differenze tra i candidati, ma anche alle similitudini nelle loro politiche economiche. La corsa presidenziale del 2024 potrebbe avere un impatto meno drammatico sull'economia di quanto molti prevedano, ma le sfumature nelle politiche proposte potrebbero comunque influenzare significativamente alcuni settori specifici.