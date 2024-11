13/11/2024 digital

SAP Joule: la prossima evoluzione dell'AI per le aziende

Herzig (SAP): l'AI sta rivoluzionando il modo in cui le aziende lavorano, abbatte i silos e unisce persone, dati e processi

Il potere di trasformazione dell'AI generativa ha già iniziato a rimodellare la produttività. Dalla generazione di report dettagliati all'automazione delle attività di assistenza ai clienti, l'AI aiuta a semplificare le attività quotidiane. Tuttavia, la promessa della trasformazione guidata dall'intelligenza artificiale non è ancora stata pienamente realizzata. Ciò è dovuto soprattutto al fatto che la vera trasformazione delle aziende non consiste solo nel miglioramento della produttività individuale, ma anche nell'aumentare la potenza delle capacità collaborative che consentono ai team interfunzionali di risolvere le sfide di business in continua evoluzione. Questo cambiamento apre la strada a una nuova era di automazione, che guiderà la prossima rivoluzione industriale. Quest'anno, in occasione del SAP TechEd, abbiamo ampliato la nostra strategia AI per il Business, concentrandoci maggiormente sulla trasformazione del modo in cui le aziende operano attraverso agenti AI autonomi e collaborativi. Perfettamente integrati nel nostro copilota di AI generativa Joule, questi agenti si estendono a tutti i processi di un'organizzazione, abbattendo i silos e migliorando la collaborazione interfunzionale.







In SAP crediamo che la prossima frontiera dell'AI vada oltre l'efficienza isolata e che si tratti di unificare senza soluzione di continuità persone, dati e processi per creare valore per l'azienda e amplificare l'impatto dei risultati. Joule è diverso da altri agenti AI perché è collaborativo. Gli agenti di Joule lavorano insieme per risolvere problemi complessi che coinvolgono più funzioni aziendali, come la supply chain, la finanza e le risorse umane. "Joule, il copilota AI di SAP, è in una posizione unica per fornire un valore significativo con gli agenti AI", ha dichiarato Ritu Jyoti, GM e GVP di AI e Data, Market Research and Advisory, IDC. "Grazie all'accesso ad ampi dati contestuali e alla profonda esperienza nelle funzioni aziendali come ERP, CRM e HR, SAP consentirà di realizzare soluzioni di agenti AI che si integreranno perfettamente in tutta l'azienda per trasformare il futuro del lavoro". Questi agenti di AI sono progettati per ragionare, pianificare ed eseguire, non solo individualmente, ma collettivamente, su più applicazioni. Ad esempio, se si chiede a Joule di aiutare a risolvere una controversia di pagamento, un agente di riscossione può pianificare una strategia dividendo il compito in fasi gestibili.



Questi passaggi vengono eseguiti da agenti esperti collaborativi, come un agente per le e-mail, un agente per le fatture e un agente per i casi di assistenza, automatizzando l'intero flusso di lavoro. Guidare la trasformazione del business



Joule è integrato con SAP Knowledge Graph, una soluzione che sblocca il valore dei dati collegandoli con il contesto aziendale acquisito nelle applicazioni SAP. Questo consente agli agenti di lavorare in modo più efficiente, migliorando la produttività e la collaborazione. Joule è diverso dagli agenti AI sul mercato che sono progettati per affrontare casi specifici e monouso. Gli agenti di Joule si integrano tra le varie applicazioni e trasformano radicalmente i processi aziendali. Con agenti collaborativi che influenzano interi flussi di lavoro e forniscono nuovo valore aziendale, Joule è in prima linea nella prossima evoluzione della trasformazione aziendale guidata dall'intelligenza artificiale.



La prima serie di agenti Joule sarà disponibile nel quarto trimestre del 2024, con funzionalità di estensibilità. Nel 2025 saranno rilasciati altri agenti out-of-the-box, oltre alla possibilità per i clienti di creare i propri agenti con Joule studio.







Philipp Herzig, Chief AI Officer di SAP