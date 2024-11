13/11/2024 digital

IBM leader nel cloud finanziario: Gartner premia Cloudability per innovazione

Patel (Apptio): riconoscimento Gartner conferma impegno nell'innovazione per soddisfare le esigenze dei clienti

IBM ha ottenuto un importante riconoscimento nel settore del cloud finanziario, posizionandosi come Leader nel Magic Quadrant™ 2024 di Gartner® per gli strumenti di gestione finanziaria cloud. Il prodotto IBM Cloudability, sviluppato da Apptio, un'azienda IBM, si è distinto in particolare per le sue capacità avanzate.Secondo il rapporto Gartner, IBM ha raggiunto il punteggio più alto in tre aree critiche: gestione del rischio finanziario, previsione e stima, e generazione di valore aziendale. Questi risultati evidenziano la capacità di IBM di offrire soluzioni complete e strategiche per la gestione finanziaria nel cloud.Ajay Patel, General Manager di Apptio e IT Automation di IBM, ha commentato: "Abbiamo costantemente messo l'innovazione in primo piano nella nostra roadmap mentre cerchiamo di supportare i nostri clienti in un panorama tecnologico in evoluzione". Patel ha sottolineato come i progressi tecnologici nell'AI e nel cloud stiano richiedendo alle aziende non solo agilità, ma anche efficienza e precisione nella gestione dei budget tecnologici.







Il riconoscimento di Gartner è particolarmente significativo in quanto identifica i Leader come aziende che "si distinguono offrendo un servizio adatto all'adozione strategica e avendo una roadmap ambiziosa". Questi leader possono servire un'ampia gamma di casi d'uso, anche se non eccellono necessariamente in tutte le aree.IBM Cloudability si posiziona come uno strumento chiave per portare responsabilità finanziaria nel cloud, consentendo ai team IT, finanziari e DevOps di ottimizzare le implementazioni cloud in termini di velocità, costo e qualità. La soluzione è progettata per aiutare le aziende a migliorare l'economia unitaria del cloud e tradurre i dati sui costi e operativi in indicatori di performance che rivelano il valore aziendale degli investimenti cloud.Questo riconoscimento arriva in un momento cruciale per il settore tecnologico, dove la gestione efficiente delle risorse cloud è diventata una priorità per molte organizzazioni. La capacità di IBM di fornire strumenti avanzati per la gestione finanziaria del cloud dimostra la sua comprensione delle sfide attuali e future che le aziende devono affrontare nel loro percorso di trasformazione digitale.



L'approccio innovativo di IBM nel sviluppare soluzioni come Cloudability riflette una profonda comprensione delle esigenze del mercato e una visione strategica per il futuro del cloud computing. Questo posizionamento di leadership non solo rafforza la reputazione di IBM nel settore, ma offre anche ai clienti la garanzia di accedere a strumenti all'avanguardia per ottimizzare i loro investimenti cloud.