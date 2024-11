13/11/2024 digital

Aindo tra i pionieri dell'AI generativa: dati sintetici per innovare in sicurezza

Panfilo (Aindo): la nostra tecnologia concilia protezione della privacy e innovazione ad alto impatto

Aindo, società specializzata nello sviluppo di piattaforme per la generazione di dati sintetici, ha raggiunto un importante traguardo nel panorama tecnologico globale. L'azienda è stata inclusa nel prestigioso report Emerging Tech 2024 di Gartner®, una delle istituzioni più autorevoli nel mondo tech e IT, come una delle realtà più innovative nell'utilizzo di tecnologie di AI generativa. Il rapporto Gartner® identifica tre categorie chiave di innovazione per gli strumenti di GenAI: DataOps, ModelOps e Governance. Questi strumenti sono fondamentali per aumentare l'accessibilità e la scalabilità dell'AI, semplificando i processi, riducendo le complessità e migliorando l'efficienza nella preparazione dei dati, nella messa a punto dei modelli e nell'implementazione della governance. Aindo si è distinta nella categoria DataOps, confermando la sua posizione di leader nel settore. Daniele Panfilo, CEO di Aindo, ha commentato con entusiasmo questo riconoscimento: "I dati sintetici conciliano la protezione della privacy con l'innovazione di grande impatto.







Siamo orgogliosi di essere tra i Technology Innovator del rapporto Gartner® Emerging Tech". Panfilo ha inoltre sottolineato l'impegno dell'azienda nel posizionare la propria tecnologia in ambiti strategici, dal settore sanitario a quello bancario e assicurativo. La Aindo Synthetic Data Platform, brevettata nel 2023, rappresenta un'innovazione significativa nel campo dell'AI. Utilizzando tecniche avanzate di GenAI, la piattaforma genera dati sintetici che mantengono fedelmente le caratteristiche e i comportamenti dei dati originali, eliminando però le informazioni private. Questa tecnologia apre nuove possibilità per l'accesso, la valorizzazione e lo scambio di dati sensibili, creando un nuovo paradigma per la protezione della privacy. L'importanza dei dati sintetici si estende a diversi settori ad alto impatto sociale ed economico. Grazie alle loro caratteristiche di utilità e sicurezza, questi dati sono particolarmente adatti ad alimentare sistemi di intelligenza artificiale in ambiti critici come quello sanitario, industriale, assicurativo e bancario, nonché per ricerche e studi di settore. L'inclusione di Aindo nel report Gartner® Emerging Tech 2024 non solo conferma l'eccellenza tecnologica dell'azienda, ma sottolinea anche l'importanza crescente dei dati sintetici nel panorama dell'innovazione digitale.



Questa tecnologia si propone come soluzione chiave per bilanciare le esigenze di progresso tecnologico con la necessità sempre più pressante di proteggere la privacy dei dati sensibili.