23/10/2024 economia

La nuova stagione degli utili: cosa aspettarsi dai mercati

Auth (Federated Hermes): declassamenti, AI e settori in ripresa

In conclusione, la maggior parte dell’andamento di questa stagione degli utili dipenderà dalle dichiarazioni delle società sulle prospettive future.Le grandi aziende tecnologiche e l'AI

Per quanto riguarda le grandi aziende tecnologiche, cercheremo le prove che la rivoluzione dell'intelligenza artificiale stia facendo guadagnare qualcuno, a parte Nvidia, fino ad ora. In questo caso, le nostre aspettative sono più caute.Settori industriali e impatto sui PMI

Altrove, osserveremo i settori industriali alla ricerca di prove che dimostrino che i PMI manifatturieri, da tempo deboli, stiano avendo un impatto sugli utili, cosa che finora non è avvenuta. E in generale, cercheremo di capire se il miglioramento della crescita degli utili al di fuori del settore tecnologico, che ci aspettiamo inizi a dare segni di vita nel terzo trimestre, si verificherà effettivamente.Siamo ottimisti. Nel complesso, riteniamo che l'imminente stagione degli utili sia favorevole al mercato, anche se non in modo uniforme.Stephen Auth, Chief Investment Officer for Equities di Federated Hermes



.