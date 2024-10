09/10/2024 marketing

CRM flessibile: la chiave per il successo aziendale e l'innovazione di prodotto

Caronia (Exelab): Un CRM moderno e flessibile permette di migliorare le performance e creare nuovi prodotti di successo

Il Customer Relationship Management (CRM) sta emergendo come uno strumento fondamentale per il successo aziendale, capace non solo di ottimizzare le performance ma anche di guidare l'innovazione di prodotto. Questo è quanto emerso dalla recente edizione di "CRM Impact", l'evento organizzato da Exelab, il primo system integrator enterprise di HubSpot in Italia, in collaborazione con HubSpot, leader nelle soluzioni di Marketing Automation. L'evento ha visto la partecipazione di esperti del settore e rappresentanti di aziende di spicco, tra cui RE/MAX Italia, Mailup / Teamsystem, e ConTe.it Admiral Group. La discussione si è concentrata sui vantaggi derivanti dall'adozione di un CRM contemporaneo, più flessibile e user-friendly, rispetto ai sistemi tradizionali più rigidi. Valeria Baggia, Chief Operating Officer di RE/MAX Italia, ha sottolineato come la migrazione da Salesforce a HubSpot abbia permesso all'azienda di diventare più reattiva in un mercato immobiliare in rapida evoluzione. "La tecnologia, prima vista come un impedimento, è diventata un facilitatore", ha affermato Baggia.



Per Mailup, l'implementazione di HubSpot è stata cruciale nel processo di crescita post-acquisizione da parte di TeamSystem. La migrazione ha consentito una maggiore autonomia dei team marketing e commerciale, migliorando la risposta alle esigenze dei clienti e incrementando le opportunità di upselling. Un caso particolarmente interessante è quello di ConTe.it, che ha utilizzato il CRM basato su HubSpot per lanciare con successo una polizza assicurativa per animali domestici durante la pandemia. Simone Giancotta, Innovation Manager di ConTe.it, ha evidenziato come il CRM abbia permesso di "conoscere un cliente diverso da quello che ci si immaginava", portando alla creazione di un prodotto innovativo rapidamente imitato dai concorrenti. Il professor Angelo Di Gregorio, moderatore dell'evento e Direttore di CRIET, ha sottolineato l'importanza di un CRM flessibile nel contesto attuale: "In un'epoca di rapidi cambiamenti, la capacità di adattarsi velocemente alle esigenze del mercato è fondamentale. Un CRM moderno non è più solo uno strumento operativo, ma un vero e proprio asset strategico".

Emanuele Caronia, CEO di Exelab, ha commentato: "Sono orgoglioso di vedere come CRM Impact stia crescendo e diventando un punto di riferimento per il settore. La scelta di un CRM flessibile e su misura, come quello di HubSpot, è diventata un asset fondamentale per il successo delle aziende". L'evento ha messo in luce come una migrazione ben pianificata verso un CRM più flessibile possa portare a benefici tangibili, non solo in termini di efficienza operativa ma anche di innovazione di prodotto. Inoltre, ha evidenziato come questo processo possa rafforzare il rapporto tra l'area tecnologica e le funzioni più legate al business, come marketing e vendite. In conclusione, l'adozione di un CRM flessibile e moderno si sta rivelando una scelta strategica per le aziende che vogliono rimanere competitive in un mercato in continua evoluzione. La capacità di analizzare rapidamente i dati, comprendere le esigenze dei clienti e adattarsi ai cambiamenti del mercato sta diventando sempre più cruciale per il successo aziendale a lungo termine.