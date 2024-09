11/09/2024 leisure

Badin (Ronco del Gelso): dal tradizionale alla modernità

Una perla dell'Isonzo diventata azienda vinicola di successo

Nella mia vita professionale mi è capitato di conoscere e apprezzare la bassa friulana e i territori dell'Isonzo. Risale a molti anni fa la mia ultima visita alla Tenuta Ronco del Gelso, adagiata ai piedi delle colline che circondano Cormons.



Un cambiamento epocale



"Oggi", mi precisa Giorgio Badin, a capo dell'azienda agricola, "non riconoscerebbe più la tenuta. L'abbiamo rivoltata come un calzino, introducendo tecnologie e conservando la qualità dei vigneti".



La storia dietro il successo



Il padre Sergio, contadino con la passione per il calcio (militò nella Squadra del Torviscosa quando la squadra militò anche in serie B!), soprattutto si focalizzò sulle produzioni agricole e zootecnia. Giorgio, terminati gli studi, ha puntato tutto sulla vigna. E i risultati gli hanno dato ragione. "Ci piace indicare il 1988 come data di nascita di Ronco del Gelso: quell'anno imbottigliammo per la prima volta e iniziò per la nostra azienda un lento cambiamento che la trasformò da zootecnica a vitivinicola".







Da piccoli inizi a grande successo



Da quelle prime 3.000 bottiglie che portavano in etichetta il nome di Ronco del Gelso, l'azienda è arrivata alle attuali 150.000 bottiglie annue. Il nome Ronco del Gelso deriva da una pianta di gelso centenaria che si trova accanto alla Cantina. La crescita costante e lenta



Sebbene i numeri indichino una vera espansione, la crescita è stata costante e lenta negli anni. Oggi si estende dagli iniziali 2 a 27 ettari, dove si producono rossi e bianchi applicando le tecnologie più avanzate per controllo salute della vite, irrigazione a goccia e cura della pianta.



Esportazione e mercati



"La nostra produzione per il 50% va sui principali mercati europei, Stati Uniti, Canada, Hong Kong. Il rimanente lo vendiamo in Italia solo attraverso il canale dell'alta ristorazione e delle enoteche. La ristrutturazione del corpo dell'Azienda ci permette anche di raggiungere interessanti volumi attraverso la vendita diretta" spiega Giorgio.



Prodotti di successo



Tra le bottiglie più celebrate, sia dal pubblico sia dai riconoscimenti internazionali, certamente il Riesling Schulz, il Friulano Toc Bas e il Pinot Grigio Sot Lis Rivis.



I nomi delle etichette nascono principalmente dai toponimi delle vigne, a conferma della forte relazione con il territorio.



Innovazione e cambiamenti climatici



Mentre conversiamo Giorgio mi anticipa che il 2024 si preannuncia una vendemmia di altissima qualità. Certamente i cambiamenti climatici sono un elemento da valutare e gestire. In questo senso l'azienda investe risorse per contenere gli eventuali effetti di episodi violenti e imprevisti.



Cambiamenti nel consumo



Ma ciò che sembra preoccupare maggiormente Giorgio sono i cambiamenti che si registrano da anni nel consumo. "I consumatori sono attratti maggiormente dalle bollicine. La spesa per l'acquisto di bottiglie di un certo livello è ridotta."







Il futuro della Ronco del Gelso



Guardando al futuro, la nuova generazione si sta preparando per fare il suo ingresso in azienda. "L'auspicio è che mio figlio, completati gli studi universitari, decida di portare in azienda la sua visione e la sua conoscenza. Sarà lui a guidarla e io lo sosterrò" conclude.



Federico Unnia

Aures Strategie e politiche di comunicazione



.