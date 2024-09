11/09/2024 fare

Immobili di lusso: boom di vendite globali, +66% in 5 anni

Bailey (Knight Frank): il mercato delle case super-prime, con prezzi oltre 10 milioni di dollari, registra un boom: 463 vendite nel secondo trimestre 2024

Knight Frank ha pubblicato il suo Global Super Prime Intelligence, che analizza il mercato degli immobili residenziali super-prime a livello internazionale. Il report rivela un aumento significativo delle vendite globali di immobili di lusso, con un incremento del 66% negli ultimi cinque anni. Tra il secondo trimestre 2019 e il secondo trimestre 2024, il numero totale di vendite di proprietà super-prime (con un prezzo superiore a 10 milioni di dollari) è passato da 278 a 463, un incremento significativo che evidenzia la crescente domanda in questo settore. Il report ha analizzato 11 mercati chiave, tra cui Dubai, Palm Beach, Miami, Ginevra, Londra e New York, scoprendo che il valore totale delle vendite super-prime in questi mercati ha raggiunto i 33,4 miliardi di dollari negli ultimi 12 mesi, fino a giugno 2024. Dubai si è rivelato il mercato con la crescita più significativa, con un aumento delle vendite superiori a 10 milioni di dollari da 23 nel 2019 a 436 negli ultimi 12 mesi.



Anche Ginevra ha registrato un'impennata, con un aumento delle vendite da 59 nel 2019 a 102 nel periodo più recente. Palm Beach è passata da 50 a 138 vendite, mentre Miami ha registrato un notevole incremento delle vendite di questo genere di immobili, da 41 a 149. La crescita del mercato super-prime è direttamente correlata all'aumento della ricchezza degli acquirenti. Il numero di UHNWI - ultra high net worth individuals, individui con un patrimonio netto superiore a 30 milioni di dollari, è aumentato del 19% negli ultimi 5 anni. Negli Stati Uniti e in Medio Oriente, sono aumentati rispettivamente dell'8% e del 6,2% nel 2023. Liam Bailey, responsabile globale del dipartimento di ricerca di Knight Frank, ha commentato: "La crescita del mercato delle vendite super-prime è sostenuta da un aumento sostanziale della della ricchezza a livello globale. Lo sviluppo di aree come Dubai, Palm Beach e Miami ha compensato il rallentamento registrato da alcuni mercati più consolidati. Con l'abbassamento dei tassi di interesse, il volume totale delle transazioni dovrebbe subire ancora incrementi, fino al 2025".

Il report di Knight Frank suggerisce che il mercato degli immobili super-prime è destinato a continuare a crescere nei prossimi anni, guidato da una serie di fattori, tra cui l'aumento della ricchezza globale, lo sviluppo di nuovi mercati e la diminuzione dei tassi di interesse.