Lavoro Ibrido: l'Italia fa corsa contro il tempo?

Adrijan (Indeed): le ricerche di lavoro ibrido in Italia sono al massimo storico, ma le aziende offrono sempre più posti di lavoro a distanza.

Il mercato del lavoro sembra andare in una direzione diversa rispetto a quella auspicata da alcune grandi aziende che, negli ultimi due anni, si sono espresse a favore di un rientro full time in ufficio. Sia in Italia, sia in altre economie avanzate in Europa e nel mondo, il lavoro ibrido e da remoto è in continua crescita. L'analisi delle ricerche di lavoro e delle offerte di lavoro su Indeed, portale numero uno al mondo per chi cerca e offre lavoro, evidenzia come in Italia le ricerche di lavoro ibrido e da remoto continuino a crescere. La quota di ricerche di lavoro a distanza e ibrido è più che quadruplicata rispetto ai livelli pre-pandemici ed è aumentata del 12,8% dall'inizio dell'anno (dall'1,97% di gennaio 2024 al 2,22% di luglio 2024). Allo stesso tempo, molte aziende continuano a offrire opzioni di lavoro ibrido o a distanza: la quota di annunci di lavoro su Indeed in Italia in cui viene contemplata questa modalità di lavoro si è stabilizzata intorno al 10% nel 2024, una quota significativamente più alta rispetto al 2,5% del pre-pandemia.



Ricerche di lavoro ibrido in Italia al massimo storico



Chi cerca lavoro online molto spesso approccia la propria ricerca utilizzando parole chiave molto generiche, o, in alcuni casi, non ne utilizza addirittura nessuna.



Tuttavia, è interessante notare come sul portale italiano di Indeed, la curva delle ricerche di lavoro contenenti un riferimento specifico alla possibilità di lavorare (anche) da remoto, registri un andamento crescente, senza accennare a diminuire. In Italia, a fine luglio 2024, si è raggiunto il massimo storico di ricerche di occupazioni che consentano modalità di lavoro ibrido, pari al 2,2% sul totale delle ricerche effettuate. Ciò rappresenta un aumento dell'1,95% da gennaio 2020 e dello 0,25% rispetto all'inizio del 2024, indicando che la percentuale di lavoratori interessati alle possibilità offerte dal lavoro ibrido è in costante espansione. L'andamento è simile anche nel resto d'Europa. In particolare, la curva registra un andamento crescente, con il picco delle ricerche per lavoro ibrido registrato a fine luglio 2024 in Germania (3,3%) e Spagna (2,8%). Seppur il trend si sia stabilizzato nel Regno Unito e in Francia, si evidenzia ancora un radicato interesse per il lavoro ibrido anche da parte dei lavoratori di questi Paesi.



Aumentati gli annunci di 7.5 punti rispetto al 2020



Un desiderio, quello dei lavoratori (italiani e non), che trova riscontro nel mercato.