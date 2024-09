11/09/2024 economia

Investire in un'azienda maratoneta o cercare un successo fugace?

Fickus (Comgest): puntare su aziende con crescita a lungo termine porte dei grandi benefici

Se la valutazione della qualità di una società è errata e le barriere all'entrata si rivelano più basse, l'investitore può perdere rapidamente la maggior parte del suo investimento. Invece, se la qualità è elevata ma la crescita dovesse variare, non sarebbe grave. La qualità è la chiave per garantire la redditività dell'azienda a lungo termine. Una valutazione alta, combinata con una crescita dinamica degli utili, naturalmente comporta un prezzo elevato sui mercati finanziari. Tenete presente però che il valore di un'azione si sviluppa nel corso di decenni, mentre il rapporto Price/Earnings (P/E) è solo il punto di partenza.



Sulla scia del successo di Saxenda



Otto anni fa, Novo Nordisk dimostrò con Saxenda che un farmaco GLP-1 poteva favorire la perdita di peso, ma all'epoca, l'effetto sulla perdita di peso non era ancora una posizione di grande successo. Ci fu però un potenziale visibile. Il problema dell'obesità è diffuso in tutto il mondo e questo ha creato un nuovo e stimolante potenziale di crescita a lungo termine.



Le aspettative per il futuro



Prevediamo una crescita di oltre il 15% all'anno degli utili per azione nei prossimi cinque anni.



Il prezzo di Novo Nordisk potrebbe quindi raddoppiare in questo arco temporale, se la performance dovesse seguire la crescita degli utili. Sappiamo che Nova Nordisk ha la capacità di guidare il mercato. Ha già estromesso Sanofi dal mercato dell'insulina in una mossa guidata nel 2010. Successivamente, Novo Nordisk è diventato un leader di mercato del GLP-1, farmaci che aiutano a rilasciare l'insulina dal pancreas, e ha stabilito un duopolio con Eli Lilly. Sappiamo quanto possa essere alta la pressione sui prezzi in questo settore quando c'è concorrenza.



Quale modello aziendale da imitare?



Al momento, non esistono altri concorrenti di Novo Nordisk, oltre a Eli Lilly. Questo duopolio si basa su tre fattori: i brevetti, che sono protetti fino all'inizio del 2030, la produzione complessa dei principi attivi di questi farmaci biotecnologici e un forte vantaggio competitivo nel marketing diretto ai medici. La seconda pietra miliare: ASML e il domino dell'elettronicaAltra crescita da guardare è quella di ASML, il gigante delle macchine litografiche.



ASML detiene un monopolio sulle macchine di ultima generazione per la produzione dei chip, con un rapporto simbiotico con aziende come Samsung, TSMC e Intel. Sette o otto anni fa, ASML ha dimostrato il valore delle nuove tecnologie con la lithografiy EUV, che ha iniziato a essere adottata da tutti i principali produttori di chip.



Il fantasma cinese e le restrizioni commerciali



Le buone performance di ASML vengono fatte ombra dalle pressioni politiche degli Stati Uniti per limitare la vendita di macchine ancora più vecchie in Cina. Ma per ASML, le barriere all'entrata per i concorrenti sono ancora più alte che per Novo Nordisk. La litografia rimarrà la tecnologia fondamentale per la produzione dei semiconduttori per almeno i prossimi dieci anni e non vediamo concorrenti per ASML.



Adidas: un'intuizione di mercato che rilancia previsioni



Invece, negli ultimi giorni, Adidas ha comunicato in modo intelligente con i mercati finanziari, che avevano inizialmente ridimensionato le loro aspettative.

Ciò ha portato ad un rialzo delle previsioni, come è avvenuto a metà luglio. Il raggiungimento dell'obiettivo di utile operativo di 1 miliardo di euro per il 2024 dichiarato dal CEO di Adidas, Björn Gulden, ha avuto un impatto molto positivo.



Wolfgang Fickus, Product Specialist Azionario Europa di Comgest