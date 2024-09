11/09/2024 digital

Truffe del Back to School: attenzione ai falsi concorsi e ai moduli online

Kaspersky: con l'inizio dell'anno scolastico, i criminali informatici aumentano le attività fraudolente per rubare dati di studenti, insegnanti e dirigenti

Kaspersky ha rilevato un'impennata di attività fraudolente legate al Back to School, con criminali informatici che approfittano del periodo di acquisti e di preparativi per il ritorno a scuola. Le tattiche utilizzate sono diventate più mirate e pericolose, con l'obiettivo specifico di rubare informazioni personali di studenti, insegnanti e dirigenti del settore educativo.Una delle tecniche più diffuse è l'utilizzo di falsi moduli di raccolta dati su piattaforme come SurveyHeart.com, simili a Google Forms, per attirare le vittime. Olga Svistunova, Security Expert di Kaspersky, ha evidenziato come queste truffe possano avere conseguenze a lungo termine. "Se gli aggressori ottengono l'accesso a informazioni scolastiche private, come gli orari delle lezioni, potrebbero usarle per doxing, stalking, cyberbullismo o addirittura furto di identità".Le truffe non si limitano ai moduli online. Kaspersky ha scoperto anche falsi concorsi che promettono agli studenti di vincere costosi gadget utili per l'istruzione, come iPhone, iPad e PC.



Le vittime sono invitate a fornire informazioni personali e a condividere un link alla pagina del concorso con 15 contatti tramite WhatsApp. La fregatura nascosta è che i presunti vincitori vengono informati di dover pagare per la consegna dei premi, un chiaro segnale di allarme.Per proteggersi da queste truffe, Kaspersky consiglia di:





Restare scettici: diffidare dalle offerte “troppo belle per essere vere”, soprattutto se richiedono pagamenti o informazioni personali in anticipo.

diffidare dalle offerte “troppo belle per essere vere”, soprattutto se richiedono pagamenti o informazioni personali in anticipo. Verificare la fonte: fare ricerche approfondite su borse di studio, omaggi o offerte proposte. Verificare i dettagli di contatto ufficiali e confermare la legittimità prima di procedere.

fare ricerche approfondite su borse di studio, omaggi o offerte proposte. Verificare i dettagli di contatto ufficiali e confermare la legittimità prima di procedere. Proteggere i propri dati: evitare di condividere dati sensibili online a meno che non si sia assolutamente certi della legittimità della richiesta.

evitare di condividere dati sensibili online a meno che non si sia assolutamente certi della legittimità della richiesta. Usare fonti affidabili: quando si effettuano pagamenti o si forniscono informazioni personali, è importante attenersi ai siti web ufficiali delle scuole, delle piattaforme di borse di studio riconosciute e ai rivenditori affidabili.

quando si effettuano pagamenti o si forniscono informazioni personali, è importante attenersi ai siti web ufficiali delle scuole, delle piattaforme di borse di studio riconosciute e ai rivenditori affidabili. Attivare l'autenticazione a più fattori (MFA) ogni volta che è possibile, aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza ai propri account online. Utilizzare un Password Manager affidabile che generi automaticamente password uniche per la 2FA.

ogni volta che è possibile, aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza ai propri account online. Utilizzare un affidabile che generi automaticamente password uniche per la 2FA. Utilizzare una soluzione di sicurezza affidabile, come Kaspersky Premium, per una protezione completa da un'ampia gamma di minacce.

L'aumento dellelegate alevidenzia l'importanza della consapevolezza e della protezione. Gli studenti, gli insegnanti e i dirigenti scolastici devono essere vigili e cauti quando si trovano online, soprattutto durante questo periodo. La sicurezza online è fondamentale per evitare di diventare vittime die proteggere i dati personali.