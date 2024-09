11/09/2024 digital

Cybersecurity: ransomware e furto di credenziali mettono a repentaglio le aziende

Cisco Talos rileva un aumento dei ransomware e degli attacchi BEC nel secondo trimestre del 2024

Cisco Talos Incident Response (Talos IR), la più grande organizzazione privata di intelligence al mondo dedicata alla cybersecurity, ha rilevato che le compromissioni delle e-mail aziendali (BEC) e i ransomware sono state le principali minacce nel secondo trimestre del 2024. Nonostante una diminuzione degli interventi BEC rispetto al trimestre precedente, gli ultimi tre mesi del 2024 hanno comunque rappresentato una grave minaccia per privati e aziende. L'ultimo report di Cisco Talos ha anche rilevato per la prima volta due nuovi ransomware: Mallox e Underground Team. Mallox è un ransomware-as-a-service (RaaS) che utilizza un doppio schema di estorsione, con l'esfiltrazione dei dati e la successiva crittografia, mentre Underground Team rappresenta più propriamente un gruppo di ransomware progettati anch'essi per crittografare i file delle vittime con lo scopo di richiedere un riscatto in denaro per la loro decrittazione.



I settori più colpiti



In cima alla lista dei settori più colpiti c'è quello Tecnologico che ha registrato il 24% delle attività di intelligence di Cisco Talos.



Le aziende di questo settore sono prese di mira dai criminali informatici perché permettono di accedere ad altri settori e ad altre aziende grazie al loro ruolo di fornitore di servizi e di infrastrutture. Al secondo posto troviamo il settore della Vendita al dettaglio, un settore che attira i criminali non solo per la mole di dati prodotta, ma anche perché difficilmente può permettersi lunghi tempi d'inattività e rischiare così un grave danno d'immagine. La Sanità, sia pubblica e privata, si conferma ancora il terzo settore più colpito: una preferenza dovuta ai dati sensibili in possesso delle strutture sanitarie che tendono a pagare rapidamente il riscatto per poter ripristinare i servizi il prima possibile.



Vettori iniziali



Nella maggior parte degli attacchi a cui Talos IR ha risposto in questo trimestre, i criminali informatici hanno ottenuto l'accesso iniziale utilizzando credenziali compromesse per accedere ad account validi. L'utilizzo di account validi è stato osservato in quasi il 60% degli interventi totali. Punti deboli della sicurezza



I sistemi vulnerabili o mal configurati e la mancanza di un'adeguata implementazione dell'MFA sono stati i principali punti deboli della sicurezza in questo trimestre, e hanno rappresentato quasi la totalità degli eventi a cui Cisco Talos ha risposto.

Cisco Talos consiglia di implementare l'MFA su tutti i servizi critici, inclusi tutti i servizi di accesso remoto e di gestione dell'accesso all'identità (IAM). Inoltre, è essenziale controllare e utilizzare sempre gli aggiornamenti più recenti. I criminali informatici sono alla ricerca delle patch mancanti: un software aggiornato è uno dei metodi più efficaci per evitare una compromissione.