24/07/2024 fare

Rivoluzione nel lavoro: 5 generazioni insieme, ecco come gestirle

Mauzaize (ServiceNow): Leadership moderna deve valorizzare talenti di ogni età

Il mondo del lavoro di oggi è unico. Per la prima volta cinque generazioni lavorano insieme: uno scenario che presenta sfide e opportunità, sia per i datori di lavoro sia per i dipendenti. Accogliere e sapersi adattare a questa situazione è necessario per il successo di un'azienda, oggi e in futuro.



Cinque generazioni di lavoratori: che approccio utilizzare?



In Europa i modi di lavorare sono molto diversi, ma c'è una costante in ogni Paese: gli stili di comunicazione unidirezionali e i metodi di leadership obsoleti non sono più adatti per raggiungere gli obiettivi. La presenza, per la prima volta, di cinque generazioni sul posto di lavoro fornisce alle aziende l'opportunità di riorganizzarsi. Affinché un'azienda possa prosperare, i suoi responsabili devono capire cosa stimola i dipendenti e quindi adattarsi, incoraggiando e sfruttando i punti di forza di ciascuna generazione. Non si tratta di un compito semplice che si può portare a termine da un giorno all'altro, investire del tempo nello sviluppo di un sistema di leadership e di una cultura del lavoro rinnovati frutterà molto di più di quanto si possa ottenere cercando di imporre un approccio "uguale per tutti".



I responsabili di un'organizzazione devono prendere in considerazione una serie di tematiche come l'integrazione di risorse esperte di tecnologia, la valorizzazione dell'intelligenza emotiva, l'offerta di opzioni di lavoro veramente flessibili e la promozione di pratiche inclusive, a partire dal vertice. In breve, la leadership moderna deve valorizzare e utilizzare i diversi talenti che ogni fascia di età porta con sé. I responsabili devono essere in grado di gestire team diversi, risolvere i conflitti e costruire una cultura del lavoro basata sul rispetto reciproco e sulla collaborazione. Cinque generazioni di lavoratori sono la nuova norma: le aziende che non aggiornano i propri approcci rimarranno presto indietro







Favorire una formazione continua ed eliminare le gerarchie



L'apprendimento continuo è importante, come la creazione di un ambiente in cui tutti si sentono liberi di condividere le proprie conoscenze. In questo modo, si cresce tutti insieme. Eliminare le gerarchie a volte può favorire meccanismi di apprendimento continuo, in un ambiente in cui il ruolo non ostacola il flusso di idee.

I Consigli di Amministrazione non sono l'unico luogo in cui nascono idee brillanti. È mescolando idee, persone e tendenze culturali che si possono fare grandi passi avanti. Imparare, a tutti i livelli, è la chiave per sbloccare il vero potenziale di un'azienda.



Il contatto umano è al centro di una leadership efficace



Al centro di ogni organizzazione c'è il rapporto umano. Il rispetto e l'interazione personale sono le valute più preziose all'interno di un'azienda e questo vale per clienti, partner e, soprattutto, colleghi. È importante conoscere le esigenze e le ambizioni delle persone che lavorano all'interno di un'azienda e plasmare un futuro che funzioni per tutti. In un mondo ibrido, è fondamentale migliorare l'esperienza dei dipendenti per favorire le connessioni personali. La tecnologia è uno strumento potente per promuovere i rapporti umani, che possono essere ulteriormente migliorati con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Non è importante se le connessioni vengono sviluppate faccia a faccia o attraverso uno schermo, ma è la qualità della connessione che fa la differenza per una leadership efficace.





L'importanza del middle management nelle organizzazioni moderne



I middle manager sono essenziali per colmare il divario tra chi definisce le direttive e chi le applica. Questa è spesso la fase più impegnativa di ogni carriera, perché il middle manager deve avere la capacità di adattarsi e di gestire i diversi livelli aziendali. Nella continua competizione per attrarre i migliori talenti, è importante dare ai middle manager il riconoscimento che meritano e dare priorità alla loro crescita. Investire in queste figure, permetterà loro di sviluppare nuove competenze, pensare in modo nuovo e avere idee innovative aiutando l'intera azienda a crescere.



Cathy Mauzaize, President of EMEA, ServiceNow