24/07/2024 fare

Forum Retail 2024: il futuro del settore tra AI, sostenibilità e Made in Italy

iKN Italy annuncia la 24esima edizione dell'evento di riferimento per il retail, in programma il 30 ottobre a Milano.

La 24esima edizione del Forum Retail, organizzata da iKN Italy, si terrà il 30 ottobre 2024 presso l'Allianz MiCo di Milano. L'evento, patrocinato dal Comune di Milano, si conferma come il più grande hub di networking tecnologico per la community del mondo del retail, offrendo un'opportunità unica di confronto sui temi più caldi del settore. L'agenda dell'edizione 2024 si concentrerà su argomenti cruciali come Circular Economy, Community, Next Gen, AI, Made in Italy, Retail Media e Gender Equality. L'evento rappresenterà un momento fondamentale per analizzare l'andamento del settore attraverso dati concreti ed esaminare questioni chiave come la parità di genere e l'evoluzione della leadership. Un focus particolare sarà dedicato alle implicazioni dell'intelligenza artificiale nei processi aziendali e al suo ruolo nel migliorare l'esperienza d'acquisto dei consumatori. Si discuterà inoltre di come coinvolgere la Generazione Z, rispettandone le priorità, e di come attivare le community attraverso i social media, con un'attenzione particolare ai valori aziendali e alla fidelizzazione.



Il programma includerà anche un'analisi delle best practice sul Retail Media in Italia e all'estero, delle strategie di posizionamento sui Marketplace e di conversione sugli eCommerce. Ampio spazio sarà dedicato al Made in Italy e alle eccellenze dell'artigianato italiano, mentre il tema del cambiamento climatico sarà affrontato come stimolo per adattare i modelli di business del retail, con particolare attenzione alla Circular Economy nel settore moda. Come nelle edizioni precedenti, i Retail Award premieranno le aziende che si distinguono per crescita, innovazione digitale e visione strategica. Le categorie includono Best Marketing & Social Campaign, Best Awareness Campaign for Gen Z, Best Customer Experience Innovation, Best ESG & Sustainability Project, tra le altre. Le candidature per il 2024 sono aperte fino al 30 settembre. La sessione plenaria si aprirà con la presentazione di una ricerca condotta da BVA Doxa sulle nuove tendenze dei consumatori italiani nel retail, con focus sui settori Moda e Pet. KPMG illustrerà i comportamenti di acquisto e le nuove tecnologie con uno sguardo al 2025, mentre Retail Institute e Ipsos analizzeranno le caratteristiche della Generazione Z.

Stefano Leoni, General Manager di Ralph Lauren, chiuderà la plenaria con un intervento su Leadership e Circular Economy nel Fashion&Luxury. Tra gli ospiti di rilievo, l'Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi, parteciperà a un panel sul rafforzamento del Made in Italy per l'internazionalizzazione. Ospiti internazionali come Lucia Marcuzzo di Levi Strauss & Co., Hubert Weber di Migros Group e Giuseppe Stigliano di Spring Studios condivideranno le loro visioni sul futuro del retail globale. Il Forum Retail 2024 si preannuncia come un evento imperdibile per oltre 2mila operatori del settore, offrendo una piattaforma unica per il confronto, l'innovazione e la definizione delle strategie future del retail italiano e internazionale. L'evento vedrà la partecipazione di numerosi esperti del settore, tra cui Costantino Criaco, Co-Direttore Generale di Farmacie Stilo, che illustrerà le strategie di successo legate al Retail Media e al Customer Journey opti-channel. Un panel dedicato all'analisi dei dati e alla centralità del cliente vedrà il confronto tra Ginevra Cirri, Brand Manager di Ariston Group, Michele Di Maio, Head of CRM di Boggi Milano, Pasquale Passaro, Head Of Omnichannel & CRM di Sergio Rossi e Marica Paolicchi, eCommerce Manager di René Caovilla.

La sostenibilità sarà un tema trasversale a molte sessioni, riflettendo l'importanza crescente che questo aspetto riveste per i consumatori e per le strategie aziendali. Si discuterà di come le aziende del retail possano implementare pratiche sostenibili lungo tutta la catena del valore, dall'approvvigionamento alla produzione, dalla logistica al packaging. Un'attenzione particolare sarà dedicata all'innovazione tecnologica nel retail, con sessioni che esploreranno l'impatto di tecnologie emergenti come la realtà aumentata, l'Internet of Things e i pagamenti contactless. Si analizzerà come queste tecnologie stiano ridefinendo l'esperienza di acquisto sia online che nei negozi fisici, creando nuove opportunità per l'integrazione omnicanale. Il Made in Italy sarà al centro di diverse discussioni, con un focus su come le aziende italiane possano sfruttare al meglio il proprio heritage e la qualità dei prodotti per competere sui mercati internazionali. Si esamineranno casi di successo e strategie innovative per la promozione del marchio Italia all'estero. La formazione e lo sviluppo del personale nel settore retail saranno oggetto di approfondimento, con sessioni dedicate alle nuove competenze richieste in un mercato in rapida evoluzione.

Si discuterà di come attrarre e trattenere i talenti, e di come sviluppare una cultura aziendale che favorisca l'innovazione e l'adattabilità. Il Forum Retail 2024 dedicherà anche spazio alle start-up innovative nel settore, offrendo loro una piattaforma per presentare le proprie soluzioni e connettersi con potenziali investitori e partner. Questa sezione dell'evento mira a stimolare l'ecosistema dell'innovazione nel retail italiano. Infine, una serie di workshop pratici offrirà ai partecipanti l'opportunità di approfondire temi specifici e acquisire competenze concrete in aree come l'analisi dei dati, il visual merchandising, la gestione dell'eCommerce e le strategie di marketing digitale. Con un programma così ricco e variegato, il Forum Retail 2024 si propone non solo come un momento di networking e confronto, ma come un vero e proprio catalizzatore di innovazione e cambiamento per l'intero settore del retail italiano. L'evento promette di fornire ai partecipanti gli strumenti e le conoscenze necessarie per navigare con successo le sfide e le opportunità del mercato retail in continua evoluzione.