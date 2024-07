10/07/2024 marketing

Boom del retail specializzato italiano: 8 miliardi di crescita entro il 2028

Vismara (Manhattan Associates): sono stati fatti notevoli passi avanti, ma esistono margini di miglioramento

La ricerca, che ha coinvolto tre settori retail verticali (Abbigliamento e calzature, Casa e DYI, e Luxury) in cinque Paesi europei, ha analizzato le caratteristiche di customer experience di diversi brand italiani in quattro aree chiave: Search & Discovery, Cart & Checkout, Promising & Fulfilment, e Service & Support. Emergono tre trend principali che stanno plasmando il futuro del retail specializzato:



Il digitale come default: I consumatori utilizzano sempre più piattaforme digitali per l'intero processo di acquisto, rendendo essenziale un'integrazione perfetta tra esperienze online e offline. La praticità come bene di consumo: I brand devono offrire un'esperienza end-to-end il più semplice possibile, andando oltre la mera rapidità di consegna. Sostenibilità e responsabilità sociale: I consumatori si aspettano un impegno concreto dei brand verso pratiche sostenibili, etiche e di equità sociale. Per quanto riguarda il mercato italiano, lo studio evidenzia punti di forza e aree di miglioramento:



Search & Discovery: I retailer italiani si distinguono per gli insight avanzati sulla sostenibilità e la visibilità dettagliata dello stock.