10/07/2024

L'AI rivoluziona il business: adozione raddoppiata e benefici concreti nel 2024

McKinsey: il 65% delle aziende usa regolarmente l'AI generativa, con impatti significativi su costi e ricavi

L'adozione dell'intelligenza artificiale nelle aziende ha fatto un balzo in avanti nel 2024, con un incremento significativo nell'utilizzo dell'AI generativa e benefici tangibili in termini di riduzione dei costi e aumento dei ricavi. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio globale sull'AI condotto da McKinsey, che evidenzia come l'AI stia rapidamente passando dalla fase di sperimentazione a quella di implementazione su larga scala. Secondo il report, il 65% delle organizzazioni utilizza regolarmente l'AI generativa in almeno una funzione aziendale, quasi il doppio rispetto a soli dieci mesi fa. L'adozione complessiva dell'AI è balzata dal 50% degli ultimi sei anni al 72% nel 2024, con incrementi significativi in quasi tutte le regioni geografiche. Michael Chui, partner di McKinsey, commenta: "Se il 2023 è stato l'anno in cui il mondo ha scoperto l'AI generativa, il 2024 è l'anno in cui le organizzazioni hanno iniziato a utilizzarla concretamente e a trarne valore di business".



L'impatto dell'AI generativa si fa sentire in particolare in alcune aree chiave:



- Marketing e vendite: l'adozione è più che raddoppiata rispetto al 2023



- Sviluppo prodotti e servizi: seconda area per diffusione dopo marketing e vendite



- IT: terza funzione per utilizzo dell'AI generativa



Le aziende stanno già registrando benefici concreti, con riduzioni dei costi e aumenti dei ricavi nelle unità di business che implementano la tecnologia. In particolare:



- Maggiori riduzioni dei costi nelle risorse umane



- Incrementi di ricavi più significativi nella gestione della supply chain e delle scorte



Nonostante i progressi, emergono anche alcune sfide legate all'utilizzo dell'AI generativa, in primis il rischio di inaccuratezza dei risultati. Le aziende più performanti stanno sviluppando best practice per mitigare questi rischi e catturare il massimo valore dalla tecnologia. L'adozione dell'AI sta diventando sempre più pervasiva all'interno delle organizzazioni: il 50% dei rispondenti afferma che la propria azienda utilizza l'AI in due o più funzioni aziendali, in aumento dal 30% del 2023.

Gli investimenti in AI generativa e AI analitica variano tra i diversi settori, ma in molti casi le aziende stanno allocando percentuali simili del budget digitale alle due tecnologie. La maggioranza dei rispondenti (67%) si aspetta che la propria organizzazione aumenti gli investimenti in AI nei prossimi tre anni. L'impatto dell'AI si estende anche alla sfera personale: cresce il numero di professionisti che utilizzano strumenti di AI generativa sia al lavoro che nella vita privata, con incrementi particolarmente marcati in Asia-Pacifico e Greater China. Il 2024 si profila come l'anno della maturazione dell'AI nel mondo aziendale, con un'adozione che passa dalla sperimentazione all'implementazione su larga scala e benefici tangibili che iniziano a materializzarsi. Le sfide rimangono, ma le organizzazioni stanno sviluppando rapidamente le competenze necessarie per sfruttare al meglio il potenziale di questa tecnologia rivoluzionaria.