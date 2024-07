10/07/2024 fare

Crescono acquisizioni in Italia: 564 operazioni per 38 miliardi di euro nel primo semestre 2024

Daviddi (EY): mercato Merge and Acquisition in Italia in crescita nonostante la riduzione delle operazioni straniere

Marco Daviddi, Managing Partner Strategy and Transactions di EY in Italia, commenta: "Si conferma la solidità del mercato M&A anche in questo primo semestre dell'anno, in cui sia il valore aggregato sia la dimensione media delle acquisizioni di aziende italiane hanno registrato un incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Un segnale positivo deriva anche dall'aumento del numero dei megadeal, ovvero le operazioni superiori a 1 miliardo di euro, che sono passati da 4 nel primo semestre dello scorso anno a 9 nello stesso periodo del 2024."



La dinamicità dei vari settori di riferimento è trainata dal settore industriale, seguito dai settori dei beni di consumo e dell'energia, quest'ultimo favorito dagli incentivi alla transizione energetica in essere a livello europeo. A livello settoriale, il settore industriale, con 27% di operazioni annunciate, mantiene la guida degli investimenti M&A in Italia, seguito dai settori dei beni di consumo (16%) ed energia (12%), che hanno registrato una crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.



Il settore Tech ha lievemente ridotto la sua rilevanza, scendendo dalla terza alla quarta posizione nel primo semestre del 2024. I fondi di Private Equity confermano la propria centralità nel mercato italiano, ricoprendo un ruolo determinante nel consolidamento e nella crescita delle aziende italiane, sebbene la loro attività abbia registrato un calo nel numero di operazioni annunciate rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le acquisizioni di aziende italiane all'estero sono in linea con il primo semestre 2023 in termini di numero ma diminuiscono in termini di valore, passando da 10,1 miliardi di euro a 7,1 miliardi.