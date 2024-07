10/07/2024 economia

Elezioni USA: Il mercato azionario è davvero in pericolo?

Howard (GAM): I fondamentali economici contano più della politica

Oggi i sondaggi per la corsa alle presidenziali sono molto vicini, anche dopo la recente condanna di Donald Trump. Secondo i recenti dati del sito di sondaggi RealClearPolitics, basati sull'ultimo sondaggio Morning Consult di inizio giugno, Donald Trump ha un vantaggio di un solo punto sul presidente in carica Joe Biden. Per molti investitori, il passaggio dalla visibile frammentazione della società ai problemi dell'economia e del mercato azionario non è un salto enorme da fare. Eppure, contrariamente a quanto si possa pensare, sia la storia del mercato azionario che la natura delle rispettive politiche economiche degli attuali candidati suggeriscono che il risultato delle elezioni di novembre potrebbe non fare molta differenza sulle dinamiche di mercato.



Storia del mercato azionario



Partendo dalla storia, una breve analisi dell'andamento dell'indice S&P 500 prima e dopo le elezioni successive fa poca luce sul rapporto specifico delle elezioni con la performance del mercato azionario. Le elezioni statunitensi hanno tendenzialmente favorito le azioni, probabilmente perché nel periodo successivo l'incertezza dopo le famigerate ed estenuanti maratone che caratterizzano le campagne elettorali statunitensi è finalmente terminata.



Ma questo sembra più un caso di sovrapposizione tra correlazione e causalità. Se gli investitori hanno bisogno di ulteriori prove che i fondamentali, piuttosto che la politica, sono ciò che conta di più, i casi di performance elettorale negativa lo dimostrano in modo convincente. Il primo esempio è rappresentato dalle elezioni del 2000. Mentre molti democratici ricorderanno con disappunto la controversia sui cosiddetti "hanging chads" che portò al riconteggio dei voti in Florida nel 2000, il mercato azionario era molto più concentrato sull'esaurimento del boom dei titoli tecnologici, o di qualsiasi società quotata che aveva aggiunto un "dot.com" al proprio nome. Il sell-off era già iniziato nel marzo di quell'anno elettorale e si è protratto fino all'invasione dell'Iraq nel 2003. Allo stesso modo, le elezioni del 2008 si sono svolte sullo sfondo della crisi finanziaria globale, mettendo in ombra gli eventi politici.



Politiche economiche



Probabilmente questa volta sarà diverso, con una polarizzazione politica che porterà a scelte di politica economica molto diverse tra Democratici e Repubblicani, e quindi a risultati potenzialmente diversi sul mercato azionario.

Tuttavia, mentre la retorica dei due partiti può dare l'impressione di essere agli antipodi, il divario effettivo delle politiche è molto più ridotto di quanto la maggior parte degli investitori possa pensare. Si pensi alla questione del commercio e dei dazi. Quando Donald Trump ha annunciato inizialmente i dazi sulle importazioni di merci cinesi nel marzo 2018, la comunità economica e finanziaria è rimasta assolutamente sconcertata. Sembrava segnare un allontanamento significativo dall'era della globalizzazione iniziata negli anni '90 e che probabilmente aveva raggiunto il suo apice con l'ammissione della Cina all'Organizzazione mondiale del commercio nel 2001. Tuttavia, lo slancio del protezionismo è ormai trasversale a tutti gli schieramenti politici. Sempre un po' sospettosi nei confronti della globalizzazione e dei suoi effetti sul settore manifatturiero americano, i democratici non hanno annullato del tutto i dazi dell'era Trump. Ora bisogna strizzare gli occhi per individuare le reali differenze tra le due linee politiche.



Deficit sempre più ampi sono lo scenario di base



Le analogie non finiscono qui.

Prendiamo ad esempio il deficit di bilancio degli Stati Uniti, che secondo Bloomberg ha raggiunto quasi il 6% del PIL alla fine di marzo 2024 (il 3% è generalmente considerato un limite ragionevole). Le potenziali implicazioni negative sono significative. Un deficit di bilancio elevato significa che il Tesoro degli Stati Uniti deve emettere più debito e, insieme ai potenziali timori che una Federal Reserve complice possa permetterne l'inflazione (tecnicamente è improbabile che il Tesoro degli Stati Uniti vada in default), ciò spinge al rialzo i tassi di interesse a lungo termine, che a loro volta potrebbero deprimere le valutazioni azionarie. Tuttavia, nessuno dei due partiti sembra particolarmente preoccupato di affrontare l'espansione del deficit. Per i Democratici, lo stimolo alla pandemia e le iniziative di stimolo alla domanda, come l'Inflation Reduction Act e il CHIPS and Science Act, sono iniziative politiche di grande rilievo che dimostrano il potere del governo centralizzato di migliorare la vita degli americani in generale. Al contrario, in caso di vittoria repubblicana, gli sgravi fiscali introdotti per le persone fisiche e le imprese nel 2017 verrebbero quasi certamente prorogati, nella convinzione che svincolare le persone e le imprese da un governo federale troppo autoritario sia la strada migliore per una forte crescita economica e quindi per una vita migliore per tutti.

Quindi, sebbene entrambi i partiti possano avere programmi fiscali e di spesa diversi che riflettono le rispettive ideologie, entrambe le politiche sono paradossalmente accomunate dall'esito indesiderato di un deficit di bilancio sempre più ampio.



Conclusioni



Tutti questi elementi portano a conclusioni inaspettate. In primo luogo, è probabile che i fondamentali economici e di mercato siano ancora i fattori più importanti per i mercati. Anche in caso di crisi dei mercati nei prossimi mesi, la storia suggerisce che una semplice elezione non farà molta differenza. Allo stesso modo, il proseguimento del rally da qui in poi non dovrebbe essere vanificato nemmeno da una singola competizione presidenziale. È vero che è improbabile che la competizione del 2024 offra la prospettiva di tariffe d'importazione più basse e di deficit fiscali più contenuti e, in teoria, questi aspetti dovrebbero destare almeno una certa preoccupazione per le ragioni illustrate. Tuttavia, poiché nessuno dei due fattori ha ostacolato finora la performance stellare del mercato azionario, è difficile sostenere che diventeranno improvvisamente un problema il 4 novembre. Ciò suggerisce che, nel complesso, gli investitori non dovrebbero lasciare che anche questa elezione, la più duramente contestata, influenzi il loro processo decisionale in materia di investimenti.

Nel contesto delle elezioni di quest'anno, potrebbero forse essere grati di questa rara consolazione.



Julian Howard, Lead Investment Director delle soluzioni Multi Asset di GAM